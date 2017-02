Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Verlosung: Gewinnt 4 x 2 Tickets für die Tour von Welle: Erdball! Verlosung: Gewinnt 4 x 2 Tickets für die Tour von Welle: Erdball! In Oberhausen starten Welle: Erdball am 28. April ihre kommende „Vespa 50N Special“-Tournee. Unterstützt von The Sexorcist führt die Konzertreise durch

OOMPH!-Chronik von Sonic Seducer - exklusiv & limitiert / noch wenige Exemplare im Shop erhältlich OOMPH!-Chronik von Sonic Seducer - exklusiv & limitiert / noch wenige Exemplare im Shop erhältlich Seit Anfang dieses Jahres ist die exklusive, weltweit auf 499 Exemplare limitierte OOMPH!-Chronik erschienen. Einige wenige Exemplare können derzeit...

Depeche Mode: Neue Single ab Freitag, Album "Spirit" im März / Artworks veröffentlicht Depeche Mode: Neue Single ab Freitag, Album „Spirit“ im März / Artworks veröffentlicht Es ist soweit: am kommenden Freitag, den 03. Februar 2017 erscheint mit „Where’s The Revolution“ eine neue Single von Depeche Mode. Diese ist die erste...

Neuer Job gesucht? Freie Stellen bei Thomas Vogel Media / Sonic Seducer Neuer Job gesucht? Freie Stellen bei Thomas Vogel Media / Sonic Seducer Das Verlagshaus Thomas Vogel Media mit Sitz in Hamburg und Dinslaken, in dem unter anderem das Magazin Sonic Seducer erscheint, besetzt aktuell zahlreiche Stellen. Wir freuen...

Wave-Gotik-Treffen: Skinny Puppy, VNV Nation, The Mission u.v.a. krönen das Pfingstwochenende 2017 in Leipzig Wave-Gotik-Treffen: Skinny Puppy, VNV Nation, The Mission u.v.a. krönen das Pfingstwochenende 2017 in Leipzig Über die eine Sensation war bereits auf diesen Seiten zu lesen: Skinny Puppy kommen 2017 nach langer Zeit für ausgewählte Shows mit ihrer...

Blutengel so groß wie nie: Sonic Seducer mit 4-teiligem Megaplakat Blutengel so groß wie nie: Sonic Seducer mit 4-teiligem Megaplakat Man sollte sich im Leben nicht immer mit den kleinen Dingen zufrieden geben. So wie die Chartspitze sicher zu den greifbaren Zielen von Chris Pohl gehört, vor allem nach dem großen Erfolg...

Licht aus in Köln: Whispering Sons und Sweet Ermengarde live im MTC Licht aus in Köln: Whispering Sons und Sweet Ermengarde live im MTC Fans klassischer Post-Punk- und Goth Rock-Klänge dürfen sich auf einen besonderen Abend in der Domstadt freuen. Mit Whispering Sons und Sweet Ermengarde gastieren am 14. Februar...

"Electrotheque": Neues Soloalbum von Gin Devo (Vomito Negro) erschienen / hier reinhören „Electrotheque“: Neues Soloalbum von Gin Devo (Vomito Negro) erschienen / hier reinhören Das neue Album von Electro-Legende Vomito Negro lässt noch etwas auf sich warten, doch Mastermind Gin Devo, rastlos wie eh und je, hat die passende Platte...

Exklusiv und limitiert: Die HIM Chronik, Teil 2 – nur 499 Exemplare / Vorbestellung ab sofort Exklusiv und limitiert: Die HIM Chronik, Teil 2 – nur 499 Exemplare / Vorbestellung ab sofort Ihre Erfolge sprechen für sich: Seit mehr als 20 Jahren sind HIM, die Erfinder des Love Metals, stilprägend für ein ganzes Genre. Die Geschichte der...