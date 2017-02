Erstellt am Mittwoch, 01. Februar 2017

Depeche Mode: Neue Single ab Freitag, Album „Spirit“ im März / Artworks veröffentlicht

Für Fans:

Es ist soweit: am kommenden Freitag, den 03. Februar 2017 erscheint mit „Where's The Revolution" eine neue Single von. Diese ist die erste Auskopplung aus „Spirit", dem 14. Album der Kultband, welches am 17. März via Columbia Records (Sony) folgen wird. Die Artworks, für die erneut Anton Corbijn verantwortlich zeichnete, sind oben zu begutachten.Für die Aufnahmen zu „Spirit" arbeiteten Depeche Mode erstmals mit dem Produzenten James Ford (Simian Mobile Disco), unter dessen Regie in den vergangenen Jahren beispielweise Alben von Florence & The Machine oder Arctic Monkeys entstanden waren. „Spirit" ist der Nachfolger zu „Delta Machine" (2013), das in zwölf Ländern von null auf eins der Charts ging. Wenige Monate nach Album-VÖ starten Depeche Mode in eine umfangreiche Welttournee. Der erste Teil umfasst 34 Stadion-Shows in 21 Ländern vor über 1,5 Millionen Zuschauern in ganz Europa. Im Sommer folgt eine Tour durch Nord- und Südamerika.