Erstellt am Dienstag, 31. Januar 2017

Neuer Job gesucht? Freie Stellen bei Thomas Vogel Media / Sonic Seducer

Marketing / Sales in Vollzeit

Wir bieten Ihnen

Volontariat Online-Redakteur/in

Assistenz Marketing / Sales / Back-Office, Trainee

Halbtagsstelle Assistenz Marketing / Sales

Online-Redakteur/in auf 450,-€ Basis auch Freiberufler oder Selbständige

Praktikum Online-Redakteur/in

Praktikum Marketing / Sales

Studentische Hilfskraft für die Versandabteilung

Das Verlagshaus Thomas Vogel Media mit Sitz in Hamburg und Dinslaken, in dem unter anderem das Magazin Sonic Seducer erscheint, besetzt aktuell zahlreiche Stellen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Bitte geben Sie Ihren frühestmöglichen Eintrittstermin an.Thomas Vogel MediaPersonalabteilung T. Das Verlagshaus Thomas Vogel Media mit Sitz in Hamburg und Dinslaken bringt seit 1994 eines der führenden Print-Musikmagazine Deutschlands heraus. „Sonic Seducer" berichtet kompetent und aktuell aus allen dunklen Sparten, spürt Trends auf, erkennt Newcomerpotenzial und berichtet über die Größen der Szene wie Depeche Mode, Unheilig, Nightwish uvm.Neben weiteren Printprodukten, Büchern sowie CD/DVD- und Vinylveröffentlichungen ist die Onlinepräsenz www.sonic-seducer.de eine tagesaktuelle Plattform mit intermedialer Vernetzung.Für den Aufgabenbereich Marketing und Sales suchen wir Verstärkung für unser Team in Dinslaken.- Verbindliche und zielorientierte Kommunikation mit Interessenten- Eigene Sales-Prozesse einleiten, durchführen und abschließen- Unterstützung von Online- und Offline-Produktdemonstrationen- Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit- Exzellente Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Englisch, in Wort und Schrift- Begeisterung für die Musikszene- Eine schnelle Auffassungsgabe im Umgang mit unterschiedlicher Software sowie eine zielgerichtete- Sehr gute Kenntnisse in MS-Excel- Große Motivation und Eigeninitiative- Teamplayer mit offener, frischer Art- Humor und Durchsetzungsvermögen- Bereitschaft, sich in komplexe Sachverhalte einzuarbeiten- Internetaffinität und gute Computerkenntnisse- Kenntnisse im Bereich Social Media- Mitarbeit und Gestaltung in einem dynamischen Team- Herausfordernde Aufgaben und ein hohes Maß an Eigenverantwortung Um den Onlinebereich weiter auszubauen, suchen wir Verstärkung für unser Team in Dinslaken.- Erstellung von redaktionellem Content- Listbuilding, Content-Erstellung und Distribution von Newslettern- Unterstützung bei der Betreuung von Website und Landingpages für Kampagnen, SEO und Erhöhung der Conversion-Rate- Betreuung unserer Social-Media-Kanäle- Exzellente Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Englisch, in Wort und Schrift- Begeisterung für die Musikszene- Eine schnelle Auffassungsgabe im Umgang mit unterschiedlicher Software sowie eine zielgerichtete Kommunikationsfähigkeit.- Große Affinität zum Texten und ein hohes Maß an Kreativität- Erfahrungen im Umgang mit Photoshop- Mitarbeit und Gestaltung in einem dynamischen Team- Herausfordernde Aufgaben und ein hohes Maß an Eigenverantwortung- Die Chance auf eine unbefristete Festanstellung im Anschluss an das Volontariat

Für den Aufgabenbereich Marketing und Sales suchen wir Verstärkung für unser Team in Dinslaken.- Verbindliche und zielorientierte Kommunikation mit Interessenten- Eigene Sales-Prozesse einleiten, durchführen und abschließen- Unterstützung von Online- und Offline-Produktdemonstrationen- Unterstützung im Back-Office- Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit- Exzellente Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Englisch, in Wort und Schrift- Begeisterung für die Musikszene- Eine schnelle Auffassungsgabe im Umgang mit unterschiedlicher Software sowie eine zielgerichtete Kommunikationsfähigkeit- Sehr gute Kenntnisse in MS-Excel- Große Motivation und Eigeninitiative- Teamplayer mit offener, frischer Art- Humor und Durchsetzungsvermögen- Bereitschaft, sich in komplexe Sachverhalte einzuarbeiten- Internetaffinität und gute Computerkenntnisse- Kenntnisse im Bereich Social Media- Mitarbeit und Gestaltung in einem dynamischen Team- Herausfordernde Aufgaben und ein hohes Maß an Eigenverantwortung- Die Chance auf eine anschließende Festanstellung

Für den Aufgabenbereich Marketing und Sales suchen wir Verstärkung für unser Team in Dinslaken.- Verbindliche und zielorientierte Kommunikation mit Interessenten- Eigene Sales-Prozesse einleiten, durchführen und abschließen- Unterstützung von Online- und Offline-Produktdemonstrationen- Unterstützung im Back-Office- Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit- Exzellente Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Englisch, in Wort und Schrift- Begeisterung für die Musikszene- Eine schnelle Auffassungsgabe im Umgang mit unterschiedlicher Software sowie eine zielgerichtete Kommunikationsfähigkeit- Sehr gute Kenntnisse in MS-Excel- Große Motivation und Eigeninitiative- Teamplayer mit offener, frischer Art- Humor und Durchsetzungsvermögen- Bereitschaft, sich in komplexe Sachverhalte einzuarbeiten- Internetaffinität und gute Computerkenntnisse- Kenntnisse im Bereich Social Media- Mitarbeit und Gestaltung in einem dynamischen Team- Herausfordernde Aufgaben und ein hohes Maß an Eigenverantwortung- Eine flexible Halbtagsstelle Um den Onlinebereich weiter auszubauen, suchen wir Verstärkung für unser Team in Dinslaken.- Erstellung von redaktionellem Content- Listbuilding, Content-Erstellung und Distribution von Newslettern- Unterstützung bei der Betreuung von Website und Landingpages für Kampagnen, SEO und Erhöhung der Conversion-Rate- Betreuung unserer Social-Media-Kanäle- Exzellente Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Englisch, in Wort und Schrift- Begeisterung für die Musikszene- Eine schnelle Auffassungsgabe im Umgang mit unterschiedlicher Software sowie eine zielgerichtete Kommunikationsfähigkeit.- Große Affinität zum Texten und ein hohes Maß an Kreativität- Erfahrungen im Umgang mit Photoshop- Mitarbeit und Gestaltung in einem dynamischen Team- Herausfordernde Aufgaben und ein hohes Maß an Eigenverantwortung- Eine flexible Teilzeitstelle- Die Chance auf eine unbefristete Festanstellung in Vollzeit

Um den Redaktionsbereich weiter auszubauen, suchen wir Verstärkung für unser Team in Dinslaken.- Erstellung von redaktionellem Content für die Printprodukte- Inhaltliche Unterstützung bei der stetigen Aktualisierung der Internetpräsenz- Große Affinität zum Texten und ein hohes Maß an Kreativität- Exzellente Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Englisch, in Wort und Schrift- Begeisterung für die Musikszene- Eine schnelle Auffassungsgabe im Umgang mit unterschiedlicher Software sowie eine zielgerichtete Kommunikationsfähigkeit- Erfahrungen im Umgang mit Photoshop sind wünschenswert- Mitarbeit und Gestaltung in einem dynamischen Team- Herausfordernde Aufgaben und ein hohes Maß an Eigenverantwortung- Die Chance auf ein Volontariat mit späterer Festanstellung im Anschluss an das Praktikum Um den Onlinebereich weiter auszubauen, suchen wir Verstärkung für unser Team in Dinslaken.- Erstellung von redaktionellem Content für die Internetpräsenz, Newsletter und Social Media- Unterstützung bei der Betreuung von Website und Landingpages- Betreuung unserer Social-Media-Kanäle- Exzellente Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Englisch, in Wort und Schrift- Begeisterung für die Musikszene- Eine schnelle Auffassungsgabe im Umgang mit unterschiedlicher Software sowie eine zielgerichtete Kommunikationsfähigkeit- Große Affinität zum Texten und ein hohes Maß an Kreativität- Erfahrungen im Umgang mit Photoshop sind wünschenswert- Mitarbeit und Gestaltung in einem dynamischen Team- Herausfordernde Aufgaben und ein hohes Maß an Eigenverantwortung- Die Chance auf ein Volontariat mit späterer Festanstellung im Anschluss an das Praktikum

Für den Aufgabenbereich Marketing und Sales suchen wir Verstärkung für unser Team in Dinslaken.- Verbindliche und zielorientierte Kommunikation mit Interessenten- Durchführung eigener Sales-Prozesse- Unterstützung von Online- und Offline-Produktdemonstrationen- Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit- Exzellente Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Englisch, in Wort und Schrift- Begeisterung für die Musikszene- Eine schnelle Auffassungsgabe im Umgang mit unterschiedlicher Software sowie eine zielgerichtete Kommunikationsfähigkeit- Sehr gute Kenntnisse in MS-Excel- Große Motivation und Eigeninitiative- Teamplayer mit offener, frischer Art- Humor und Durchsetzungsvermögen- Bereitschaft, sich in komplexe Sachverhalte einzuarbeiten- Mitarbeit und Gestaltung in einem dynamischen Team- Herausfordernde Aufgaben und ein hohes Maß an Eigenverantwortung- Die Chance auf eine Stelle als Trainee mit anschließender Festanstellung

Um die Versandabteilung weiter auszubauen, suchen wir Verstärkung für unser Team in Dinslaken.- Unterstützung bei der Bearbeitung von Bestellungen- Versandabwicklung der Bestellungen- Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit- Begeisterung für die Musikszene- Kenntnisse MS-Excel- Mitarbeit und Gestaltung in einem dynamischen Team- Eine flexible Teilzeitstelle