Erstellt am Dienstag, 31. Januar 2017

Wave-Gotik-Treffen: Skinny Puppy, VNV Nation, The Mission u.v.a. krönen das Pfingstwochenende 2017 in Leipzig

Über die eine Sensation war bereits auf diesen Seiten zu lesen: Skinny Puppy kommen 2017 nach langer Zeit für ausgewählte Shows mit ihrer „Down The SocioPath-Tour“ nach Europa. Das exklusive Deutschlandkonzert findet am 04. Juni im Rahmen dess in Leipzig statt. Doch auch abgesehen von den kanadischen Dark Electro-Pionieren kann gegenwärtig bereits eine Vielzahl Bands und Künstler aufgezählt werden, deren Auftritt am Pfingstwochenende in der sächsischen Metropole bestätigt ist. Hier die komplette Übersicht in alphabetischer Reihenfolge:Aeon Sable • Ah! Kosmos • Amanda Palmer & Edward Ka-Spel (Weltpremiere) • Angels & Agony • Annwn • Autodafeh • Azar Swan • B-Movie • Besides • BFG • Black Nail Cabaret • Chemical Sweet Kid • Corde Oblique • Cryo • Cuelebre • Da-Sein (Weltpremiere) • Der Blaue Reiter • Desperate Journalist • Eden • Eisfabrik • Esben And The Witch • Hautville • Hørd • Hexperos • Ianva • Illuminate • In the Woods... • Iszoloscope • Jarboe (exklusives Akustikkonzert) • Klangstabil • Landscape Body Machine • Larrnakh • Lebanon Hanover • Lucifer's Aid • Masquerade • Mlada Fronta • Moon Far Away • Nikolas Schreck • Noisuf-X • Nox Interna • Öhm • Peter Bjärgö • Peter Heppner • Pouppée Fabrikk • Principia Audiomatica • Red Mecca • Rotersand • S.P.O.C.K • Saigon Blue Rain • She Past Away • Shireen • Sixth June • Skinny Puppy (deutschlandexklusiv 2017) • Soviet Soviet • Sylvaine • The Agnes Circle • The Devil And The Universe • The Mission • Vain Warr • Virgin In Veil • VNV Nation • Whispering Sons • Wires & LightsDie letztlich rund 200 Bands sind das eine, das Rahmenprogramm und die Atmosphäre wie immer das andere. Und hier macht dem WGT, der Mutter der Düster-Festivals, niemand etwas vor. Leipzig wird komplett schwarz. Die gut 50 Locations sind über das komplette Stadtgebiet verteilt, es gibt unzählige kulturelle Angebote wie Lesungen, Ausstellungen, Film- und Theateraufführungen sowie natürlich der beliebte Mittelaltermarkt im Heidnischen Dorf, das jährliche Viktorianische Picknick oder ein Szenegottesdienst. Diese Veranstaltung ist wahrlich einmalig auf der Welt. Infos und Tickets auf der offiziellen Treffenseite.