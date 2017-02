Erstellt am Dienstag, 31. Januar 2017

Blutengel so groß wie nie: Sonic Seducer mit 4-teiligem Megaplakat

Man sollte sich im Leben nicht immer mit den kleinen Dingen zufrieden geben. So wie die Chartspitze sicher zu den greifbaren Zielen von Chris Pohl gehört, vor allem nach dem großen Erfolg des letzten Albums, dessen Titel nicht mehr genannt werden darf (Platz 4), und dessen Vorgänger „Monument“ (ebenfalls Platz 4). Mit „Leitbild“ könnte dem Berliner König des Dark Pop die Eroberung des Chartthrons gelingen. Am 17. Februar 2017 erscheint der neue Longplayer von, der mit Sicherheit das Zeug dazu hat. Vorbestellung hier Die brandneue Ausgabe von Sonic Seducer featured Blutengel mit einer 10-setigen Titelstory, in der Chris Pohl und Ulrike Goldmann alles über „Leitbild“ erzählen, sowie über Ziele, Träume, die Szene, Toleranz und vieles andere plaudern. Die Ausgabe 02/2016 ist im Handel oder Online-Shop erhältlich.Exklusiv in unserem Online-Shop gibt es zudem eine echte Besonderheit: Sonic Seducer 02/2017 und die drei nachfolgenden Ausgaben erscheinen auch mit je einem Teil eines Megaposters von Blutengel. Das Plakat setzt sich am Ende aus 4 x A1 zusammen. Nur 249 Stück sind erhältlich! Wir empfehlen die Bestellung des Komplett-Sets um garantiert keinen Teil zu verpassen. Das könnte Euer neues „Leitbild“ sein! >> ZUM SHOP