Erstellt am Freitag, 27. Januar 2017

Exklusiv und limitiert: Die HIM Chronik, Teil 2 – nur 499 Exemplare / Vorbestellung ab sofort

Ihre Erfolge sprechen für sich: Seit mehr als 20 Jahren sind, die Erfinder des Love Metals, stilprägend für ein ganzes Genre. Die Geschichte der Band um den charismatischen Frontmann Ville Valo ist längst nicht zu Ende erzählt – deshalb haben wir erneut unsere Archive durchstöbert, um weitere Anekdoten, Geschichten, Interviews, Berichte und vieles mehr aus der bewegten Historie der Finnen ans Licht zu bringen.Die Ergebnisse sind so umfangreich, dass wir sie Euch erneut in Buchform präsentieren. Nachdem der erste Teil bereits ausverkauft ist, freut Euch nun auf die Fortsetzung der exklusiven und weltweit auf 499 Exemplare limitierten HIM Chronik von Sonic Seducer, die ab sofort im Onlineshop vorbestellbar ist.Die HIM Chronik Teil 2 bietet Euch mehr als 200 Seiten im Hardcover mit noch mehr Interviews und Fotos, bisher unveröffentlichten Features und Outtakes. Jedes einzelne Buch wird vor der Auslieferung von Hand nummeriert – also greift zu, bevor die Auflage erneut vergriffen ist. Ab sofort vorbestellbar – exklusiv IM SHOP.