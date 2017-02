Erstellt am Mittwoch, 25. Januar 2017

Live und aus dem Studio: Diamanda Galás kündigt zwei neue Alben an

Zu selten war ihre einzigartige Stimme in der letzten Zeit auf Tonträgern zu vernehmen; seit dem 2008 erschienenen „Guilty Guilty Guilty“ lässt Diamanda Galás auf ein weiteres Album warten, doch demnächst beglückt die Künstlerin ihre Fans gleich mit zwei neuen Werken: „All The Way“ und „At Saint Thomas The Apostle Harlem“ werden am 24. März über Galás' eigenes Label Intravenal Sound Operations veröffentlicht. Ersteres ist eine Sammlung neu interpretierter Jazz- und Folksongs und beinhaltet sowohl Live- als auch Studioaufnahmen, während zweiteres auf einem Mitschnitt des im Mai 2016 in einer Kirche im New Yorker Stadtviertel Harlem aufgeführten Konzerts der Sängerin basiert.Tracklist „All The Way“01. All The Way02. You Don’t Know What Love Is03. The Thrill Is Gone04. Round Midnight05. O Death06. Pardon Me I’ve Got Someone To KillTracklist „At Saint Thomas The Apostle Harlem"01. Verrá la more e avrá tuoi occhi02. Anoixe Petra03. Angels04. Die Stunde Kommt05. Fernand06. O Death07. Amsterdam08. Artemis09. Let My People GoFoto: Austin Young