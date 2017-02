Erstellt am Mittwoch, 25. Januar 2017

Es ist an der Zeit: „Tempus Fugit“ von Absurd Minds kommt

„Im Großen und Ganzen haben wir uns auf jene Stärken berufen, die uns schon immer dabei geholfen haben, einprägsame Songs zu komponieren. Songs, die dafür gesorgt haben, dass uns die Leute im Laufe der Zeit nicht vergessen konnten“

22 Jahre nach Bandgründung und 7 Jahre nach der Veröffentlichung ihres bisher letzten Albums „Serve Or Suffer" melden sich Absurd Minds mit neuem elektronischen Material zurück. „Tempus Fugit", das jüngste Werk der Band um Stefan Großmann und Tilo Ladwig, wird ab 27. Januar erhältlich sein und folgende Songs beinhalten: 01. Time Travel 02. Farewell 03. Kreuzfeuer 04. Now We Hear The Call 05. One World 06. For Those Who Love 07. Last Walk 08. Threnody 09. Guardian 10. Design Or Coincidence 11. Hourglass 12. Zero Point