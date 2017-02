Erstellt am Dienstag, 24. Januar 2017

Sonic Seducer präsentiert: Hexentanz Festival mit Haggard, Saltatio Mortis, Subway To Sally u.v.a.

Im Moment noch nicht wirklich vorstellbar, doch der Start in die Open Air-Saison ist gar nicht mehr so fern. Traditionell fällt der Startschuss in Losheim am See, wo am Wochenende vom 28.04. bis 30.04.2017 das alljährlichestattfinden wird. Wenn sich das Spektakel unter freiem Himmel mit der obligatorischenzum zwölften Mal jährt, werden wieder harte Klänge über den Stausee im sonst so beschaulichen Saarland fegen.Die Headliner stehen bereits fest und lassen keine Wünsche offen: Das international bekannte, viele Jahre von der Bildfläche verschwunden gewesene Ensemble, die No.1-Chartstürmerund das Aushängeschild deutschen Folk-/Mittelalter-Rocks,, wurden gebucht. Auch darüber hinaus hat sich der Veranstalter nicht lumpen lassen und ein formidables Programm für alle Freunde von Rock-Klängen der dunkleren Art zusammengestellt. Insgesamt 21 Band werden zu sehen sein, darunter unter anderem auchundDas Eventgelände Losheim bietet überall eine gute Sicht auf die Bühne, so dass jeder Open Air-Besucher familiär und stressfrei die Zeit auf dem Festival genießen kann. Daneben ist auf dem Mittelaltermarkt oder an den Ständen sowohl für das leibliche Wohl als auch für diverse Einkaufsmöglichkeiten gesorgt. Wem der Sinn nach Camping steht, darf gern mit Sack und Pack anreisen. Weitere Informationen und Tickets auf der Festival-Homepage.