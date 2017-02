Erstellt am Montag, 23. Januar 2017

Demnächst im Kino: Konzertfilm „Rammstein: Paris“ - Teaser, Tickets, Termine

Gut 5 Jahre nach ihren beiden Konzerten in der Bercy-Arena in Paris ist der Konzertfilm „Rammstein: Paris“, der auf Mitschnitten der genannten Shows basiert, demnächst in ausgewählten Kinos zu sehen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz besteht am 23., 24. und 29.03. die Möglichkeit, Rammstein auf der großen Leinwand zu erleben (), hier die ersten offiziellen Teaser:Für Regisseur Jonas Åkerlund, der nicht nur für Rammstein, sondern bereits auch für Bands und Künstler wie u. a. Metallica, The Prodigy, Madonna und Robbie Williams Musikvideos produzierte, ist „Rammstein: Paris“ ein ganz besonderes Projekt: „Wir haben die beiden Paris-Konzerte mit insgesamt 30 Kameras gedreht. Das ergibt 60 verschiedene Blickwinkel. Außerdem haben wir bei der Generalprobe Nahaufnahmen der einzelnen Musiker gefilmt. Man kann sich also vorstellen, wie viel Material wir nach Drehschluss hatten. Das hier ist eine komplette Rammstein-Show, aber ich bin im Schnitt genauso präzise und detailversessen vorgegangen, wie ich das bei einem dreiminütigen Musikvideo mache.“Dementsprechend groß sei der Aufwand gewesen, so Åkerlund weiter: „Mithilfe eines gewaltigen Teams von Cuttern hat es gut ein Jahr gedauert, bis der Schnitt abgeschlossen war. Und das sieht man dem Film auch an, das ist seine große Stärke. Die Show kommt sehr lebendig rüber. Ich bin sehr glücklich mit Rammstein: Paris. Dieser Film zeigt, was Rammstein ausmacht! Das war nicht nur vor vier Jahren gültig – es wird für immer relevant bleiben. Rammstein ist ein zeitloses Kunstwerk. Und auch wenn es vielleicht großspurig klingt: Ich glaube nicht, dass es dieses Level an Präzision je wieder bei einem anderen Konzertfilm geben wird. Der Film ist einzigartig.“Der Vorverkauf hat begonnen, Tickets gibts auf www.rammstein-paris.de Foto: Rammstein GbR