Erstellt am Montag, 23. Januar 2017

„Days Of Black“: Neues Album von Clan Of Xymox / Tracklist & Cover

Seit mehr als 30 Jahren ist die Dark Wave Formation um Ronny Moorings musikalisch aktiv, jetzt schlagendas nächste Kapitel ihrer Bandgeschichte auf: Bei Trisol erscheint am 31. März mit „Days Of Black" ein weiteres Album der Band. Der Nachfolger des 2014 veröffentlichten Werks „Matters Of Mind, Body And Soul" beinhaltet 12 Songs, die schwerelos, melancholisch und gewohnt düster klingen sollen - die Tracklist:01. Days Of Black02. Loneliness03. Vixen In Disguise04. Leave Me Be05. The Rain Will Wash Away06. Set You Free07. I Couldn't Save You08. What Goes Around09. I Need To Be Alone10. Loud And Clear11. Your Kiss12. La La Land