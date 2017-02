Erstellt am Freitag, 20. Januar 2017

Jetzt online: M'Era Luna Festival 2016 - The Short Movie

Draußen herrscht seit Wochen eisige Kälte, wie wäre es deshalb mit einer Flut warmer Gedanken? Alle Besucher deswerden sich mit Sicherheit gern an den Hochsommer zurückerinnern, an ein fantastisches Wochenende im August mit tollen Bands, mit ausgelassenen Partys auf dem Zeltplatz und im Hangar und nicht zuletzt mit der Möglichkeit, den Lieblingsacts einmal ganz nah zu kommen und sich ein Autogramm am Sonic Seducer-Stand geben zu lassen.Mehr als ein halbes Jahr muss man sich noch gedulden, bis der Flughafen in Hildesheim-Drispenstedt wieder komplett in der Hand der schwarzen Szene ist. Wir möchten Euch die Zwischenzeit etwas versüßen und haben einen Clip produziert mit vielen tollen Impressionen vom M’Era Luna 2016. Viel Spaß mitNoch ganz viel mehr vom M'Era Luna 2016: Erstmals bieten wir die Möglichkeit,für kurze Zeit zu einem günstigen Setpreis zu bestellen. Direkt im Sonic Seducer Online-Shop ist dasaus Sonic Seducer 12/2016 und dem Sonic Seducer Jahresrückblick 2016 erhältlich, wozu jeweils ein Teil des offiziellen Films zum Festival-Highlight 2016 gehört. Im Lieferumfang enthalten ist auch eineModeriert von-Fronter Jürgen Engler, könnt Ihr das M’Era Luna Revue passieren lassen, Euch exklusive Liveclips vonu.v.a. anschauen, interessante Interviews mitoderverfolgen sowie eine Menge Bonusmaterial genießen. Genügend erstklassigen Lesestoff bieten zudem die beiden dazugehörigen Magazine. Und:(13,99 statt 15,98 Euro)!Beide Magazine inkl. DVDs können aktuell natürlich auch regulär und einzeln im Zeitschriftenhandel erworben werden.