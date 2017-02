Erstellt am Dienstag, 17. Januar 2017

Depeche Mode: Erste Single aus „Spirit“ heißt „Revolution“ / weitere News + Teaser

Offiziell sind bis dato weder der exakte Veröffentlichungstermin für den heiß erwarteten Longplayer „Spirit“, noch jener der obligatorischen Vorabsingle. Doch gilt mittlerweile als sicher, dass mit „Spirit“ noch im Monat März gerechnet werden darf. Das Album, welches gemeinsam mit James Ford in Santa Barbara und New York produziert wurde, soll sich so energetisch und komplex gestalten, wie lange keins von. An der üblichen Arbeitsweise hätte sich indes nichts geändert: Martin Gore brachte den Hauptanteil der Demos ein, welchen dann gemeinsam musikalische Gestalt gegeben wurde. Auch Sänger Dave Gahan betätigte sich wieder als Songwriter und einige seiner Stücke fanden ebenfalls den Weg auf „Spirit“.In einem Kurzinterview für das Q Magazine ist nun zu lesen, dass „Revolution“ die erste Single aus „Spirit“ wird. Das Stück kristallisierte sich bereits im kurzen Teaser, welcher während der Pressekonferenz in Mailand vorgeführt wurde, als auffälligstes heraus. Dessen Refrain „Where’s the revolution? / Come on people you’re letting me down” blieb sofort hängen. Eher ungewöhnlich für das Synthie-Kulttrio: Lyrisch greift man seit langer Zeit mal wieder aktuelles Weltgeschehen auf und bezieht klar Stellung. „Man kann die Augen nicht vor dem verschließen, was in der Welt passiert. Das hat sich definitiv auf dem Album niedergeschlagen“, so der Frontmann, der dennoch positiv denken und die Fans in erster Hinsicht natürlich unterhalten möchte.Verpasst bitte nicht die mit Special zum 30. Jubiläum des Kultalbums „Black Celebration“! Wir erzählen, wie es damals war und was das Album so besonders macht, bebildert mit Fotos aus der guten alten Zeit. Außerdem lest Ihr alles Wissenswerte zum kommenden Longplayer und zur Tour 2017. Highlight des aufen Specials ist einzum Ausklappen: Der ideale Begleiter für alle Fans durch das DM-Jahr 2017. Hinzu kommt dieim Jewelcase– eine Compilation mit exklusiven Depeche Mode Coverversionen. >>