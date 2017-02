Erstellt am Donnerstag, 12. Januar 2017

„The Banks Of Eden“: Neuer Videoclip von Mono Inc. / Album ab morgen erhältlich

Am morgigen Freitag, den 13. Januar 2017 lassenihr neues Album „Together Till The End“ (Vorbestellung hier ) vom Stapel laufen; die Vorabsingle „Children Of The Dark“ ist seit mehreren Wochen in aller Munde. Im Titelstory-Interview des Sonic Seducer Jahresrückblicks erzählt Frontmann Martin Engler zum Song, der in Zusammenarbeit mit Tilo Wolff, Joachim Witt und Chris Harms entstand:„Ich hatte den Track schon komplett aufgenommen. Beim Durchhören wurde mir bewusst, dass der Titel eigentlich ein echtes Statement ist, ein authentisches Wir-Gefühl vermittelt. Also bat ich drei Kollegen, die ich allesamt eher als Freunde ansehe, mit denen ich auch privat gern Kontakt habe und die ich sehr schätze, um ihre Unterstützung. Sie bilden gleichzeitig auch alle Generationen der Szene ab…“Den Clip zur Single findet Ihr auf der beigelegten DVD, welche unter anderem auch Teil 2 des offiziellens 2016 enthält. Einmit beiden Teilen des M’Era Luna Films bekommt Ihr hier Heute erscheint mit „The Banks Of Eden“ das zweite Vorabstück aus „Together Till The End“, zu welchem ein passender, aufwändiger Videoclip gedreht wurde, den Ihr hier und jetzt genießen könnt: