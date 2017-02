Erstellt am Donnerstag, 12. Januar 2017

Sonic Seducer präsentiert: Forms Of Hands 17 mit Winterkälte, Orphx, Geistform u.v.a.

Ein Mal im Jahr, wenn der Frühling nicht mehr aufzuhalten ist und die ganz Unerschrockenen bereits ernsthaft die Übernachtung im Auto oder gar Freien in Betracht ziehen, wird es laut im Ruhrgebiet. Richtig laut sogar, und überaus derb. Daspräsentiert traditionell die Top-Acts des Labelprogramms von Hands Productions sowie die besten Signings jüngeren Datums. An diesem bewährten Konzept wird (zum Glück) auch am letzten Aprilwochenende dieses Jahres nichts geändert, wenn das FOH einmal mehr den Förderturm Bönen in seinen Grundfesten erschüttert.Folgendes Programm erwartet Fans von Rhythm’n’Noise, Industrial, Dark Techno und Artverwandtem am 28. + 29.04.2017 auf dem Gelände der Schachtanlage Königsborn III/IV am östlichen Rand des Reviers:und, als DJs werden dieses Jahrunddurch die beiden Tage begleiten.Tickets und weitere Infos auf der offiziellen Festival-Homepage.