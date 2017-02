Erstellt am Mittwoch, 11. Januar 2017

Neuer Longplayer: Cephalgy melden sich mit „Gott Maschine Vaterland“ zurück / Tracklist, Cover und Trailer

Alles neu macht 2017? Fürscheint das zuzutreffen, denn dem Ende letzten Jahres abgeschlossenen Relaunch ihrer Webseite lässt die Band nun weitere Taten folgen: Nachdem es um das Electro-Goth-Projekt um Jörg Göhler in den letzten Jahren ein wenig still geworden war, veröffentlichen Cephalgy am 17. Februar ihr nächstes Album „Gott Maschine Vaterland“, das wie u. a. der vor mehr als 5 Jahren erschienene Vorgänger „Leid statt Liebe“ erneut bei Out Of Line herauskommen wird. Zu erwarten ist eine kernige Melange aus Electro- und NDH-Elementen, wie der Trailer zum Album beweist:Cephalgy „Gott Maschine Vaterland“Tracklist01. Anatomie02. Bei dir sein03. Gott Maschine Vaterland04. Symphony Of My Heart05. In My Head06. Never Ending Life07. Gefallene Liebe08. Willst du09. Burning Heart10. Utopia11. Verfluchter Leib12. Für dich13.Blut zu Blut14. Es tut mir leid (Outro)