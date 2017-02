Erstellt am Mittwoch, 11. Januar 2017

Epica: Videoclip zu „Beyond The Matrix“ / Start der Europa-Tour

Der Videoclip zu „Beyond The Matrix“ aus dem aktuellen Album von, welches bekanntlich den Titel „The Holographic Principle“ trägt, feiert heute Premiere. Simone Simons, Frontfrau der niederländischen Symphonic Metal-Stars, kommentiert: „Die Energie, die in ‚Beyond The Matrix’ steckt, ist absolut ansteckend. Es wird Euch von den Socken hauen, wenn die Melodie in Euren Kopf eindringt. Das Video verkörpert den Geist und die Lebendigkeit von Epica. Geht mit uns auf diese Reise und saust durch den Himmel!“Was ist dem noch groß hinzuzufügen als ein energisches „Auf geht’s“? So denn:Nach Abschluss ihrer erfolgreichen Nordamerika-Tour sind Epica nun zurück auf Europas Bühnen. Mit dabei: Powerwolf und Beyond The Black. Die Termine:12.01. Wiesbaden, Schlachthof13.01. Köln, Palladium14.01. Ludwigsburg, MHP Arena16.01. CH-Genf, Salle Des Fetes De Thonex17.01. CH-Zürich, Volkshaus20.01. München, Tonhalle21.01. A-Wien, Gasometer25.01. Berlin, Huxley’s27.01. Oberhausen, Turbinenhalle29.01. Hannover, Capitol31.01. Hamburg, Mehr! Theater01.02. B-Brüssel, Ancienne BelgiqueFür Fans: Ausgabe verpasst? Die Titelstory von Sonic Seducer 10/2016, welche noch nachbestellt werden kann, widmeten wir Epica. Als besondere zweite CD-Beilage liegt besagter Ausgabe diebei, auf welcher unter anderem eine nur hier erhältliche Classical Version von „Immortal Melancholy“ zu finden ist. Jetzt zugreifen!