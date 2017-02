Zusammenarbeit mit Lacrimosa: TK KIM veröffentlicht Album „Intrication“ / inkl. Song & Videotrailer mit Tilo Wolff

Depeche Mode: Neue Single ab Freitag, Album „Spirit“ im März / Artworks veröffentlicht Es ist soweit: am kommenden Freitag, den 03. Februar 2017 erscheint mit „Where’s The Revolution“ eine neue Single von Depeche Mode . Diese ist die erste...

Neuer Job gesucht? Freie Stellen bei Thomas Vogel Media / Sonic Seducer Das Verlagshaus Thomas Vogel Media mit Sitz in Hamburg und Dinslaken, in dem unter anderem das Magazin Sonic Seducer erscheint, besetzt aktuell zahlreiche Stellen. Wir freuen...

Wave-Gotik-Treffen: Skinny Puppy, VNV Nation, The Mission u.v.a. krönen das Pfingstwochenende 2017 in Leipzig Über die eine Sensation war bereits auf diesen Seiten zu lesen: Skinny Puppy kommen 2017 nach langer Zeit für ausgewählte Shows mit ihrer...

Blutengel so groß wie nie: Sonic Seducer mit 4-teiligem Megaplakat Man sollte sich im Leben nicht immer mit den kleinen Dingen zufrieden geben. So wie die Chartspitze sicher zu den greifbaren Zielen von Chris Pohl gehört, vor allem nach dem großen Erfolg...

Licht aus in Köln: Whispering Sons und Sweet Ermengarde live im MTC Fans klassischer Post-Punk- und Goth Rock-Klänge dürfen sich auf einen besonderen Abend in der Domstadt freuen. Mit Whispering Sons und Sweet Ermengarde gastieren am 14. Februar...

Exklusiv und limitiert: Die HIM Chronik, Teil 2 – nur 499 Exemplare / Vorbestellung ab sofort Ihre Erfolge sprechen für sich: Seit mehr als 20 Jahren sind HIM , die Erfinder des Love Metals, stilprägend für ein ganzes Genre. Die Geschichte der...

Amphi 2017: Hocico, Esben And The Witch und weitere Bands bestätigt / Line-up komplett Neben hochkarätigen Acts wie VNV Nation, Eisbrecher, Fields Of The Nephilim und Apoptygma Berzerk haben die Veranstalter des am 22. und 23. Juli im Kölner...