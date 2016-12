Erstellt am Freitag, 30. Dezember 2016

Lord Of The Lost: Gitarrist Bo Six verlässt die Band endgültig

Nach einer vorübergehenden Auszeit hat sich Bo Six, der bisherige Gitarrist von, entschieden, die Band gänzlich zu verlassen und nach den Eisheiligen Nächten nicht zurückzukehren. Ausschlaggebend sind berufliche wie private Gründe, die Trennung erfolgte im Guten. Bo Six kommentiert seinen Rückzug wie folgt:"Hey Freunde,die erste LOTL-Tour ohne mich ist vorbei. Es fühlte sich seltsam und "falsch" an. Jedoch verhält es sich mit jeder Veränderung anfänglich so. Es fällt mir schwer, dies zu schreiben, jedoch weiß ich, dass es das Richtige ist. Ich werde nicht mehr zu Lord Of The Lost zurückkehren und ziehe mich vorerst von der Musik zurück.Bei Lord Of The Lost ist es wichtig, dass alle an einem Strang ziehen und dies kann ich nicht mehr gewährleisten. Daher mache ich den Platz frei für ein paar neue starke Oberarme, die mit den Jungs weiterhin alles geben, um diese Band weiter voran zu bringen.Ich bin dankbar dafür, sieben Jahre lang so unglaublich viele einzigartige und wundervolle Momente erleben zu dürfen. Ich durfte meinen Traum leben: Musik machen und die Welt bereisen, viele wundervolle Menschen kennenlernen, neue Freundschaften schließen und sogar die Liebe meines Lebens finden. Ich durfte sieben Jahre lang auf der Bühne stehen und mit so wundervollen Fans, wie ihr es seid, feiern und Spaß haben.Ich danke euch allen für diese unvergessliche Zeit. Ich danke jedem einzelnen, der mich darin unterstützt hat. DANKE!!! Danke euch allen!!!Ich wünsche den Jungs von LOTL und der Crew alles erdenklich Gute und allen Erfolg der Welt.Bis bald Freunde,Bo"Gemeinsam mithabendie „Eisheilige Nacht 2016“- EP ein gespielt und sich an Coverversionen von „Sin“ (Nine Inch Nails) sowie „Where The Wild Roses Grow“ (Nick Cave) gewagt. Die überaus gelungenen Resultate sind auf der zweiten CD-Beilage von Sonic Seducer 11/2016 zu hören.Nur im Onlineshop erhältlich ist außerdem ein Set bestehend aus dem Magazin und beiden CDs sowie einer auf 499 Stückder „Eisheilige Nacht“-EP mit einem. Diese Picture-Vinyl ist weder einzeln noch irgendwo anders erhältlich. Ebenso könnt Ihr das limitierte Posterset mit allen fünf Teilen des fast drei Meter breiten Megaposters inklusive allererwerben. Das Schmuckstück ist aufbegrenzt und in unserem Onlineshop zu finden.