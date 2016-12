„Wrack“: Neue Single von Velvet Acid Christ mit deutschem Text und Gastsänger

Am 03. Januar 2017 erscheint eine neue Single von Velvet Acid Christ, welche den Titel „Wrack“ tragen wird. Dieser darf Deutsch ausgesprochen werden, denn in der Tat versuchte sich Mastermind Bryan Erickson erstmals an einem Text in unserer Landessprache. Ob der Titel einen Bezug zu seiner Person hat, ist ungewiss, zutrauen würde man dies dem kaputten Ami aber durchaus.Zwei weitere Songs sind auf der Digitalsingle zu finden, deren Erlös in neue Instrumente fließen soll: „Pillbox“ sowie „Quadrahex“ mit Gastgesang von David Thrussell, wohlbekannt als der Mann hinter Snog und Black Lung. Vorbestellt werden kann die 3-Track-Single bei Bandcamp

