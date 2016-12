Schwarz, schwärzer, FVNERALS: Sonic Seducer präsentiert die Deutschlandtour

„Herrlich lichtlose Angelegenheit mit geisterhafter Damenstimme“, „beklemmend und schön“, „schroffe und bedrohliche Doom-Klanglandschaften“, „Geisterschlossklänge, Finsteratmosphären, Mitternachtsschauder, elegische Stimmen“, „ein Album zum Lauschen in der Dunkelheit – Kerze an und eintauchen“… So lesen sich die Kommentare im Soundcheck der aktuellen Ausgabe zum zweiten Album der FVNERALS, welches den Namen „Wounds“ trägt.Auf die Liveumsetzung der mächtigen, überaus finsteren und dabei schlicht ergreifend schönen Songs darf man gespannt sein. Ende Januar kommen die Glasgower für wenige Konzerte nach Deutschland, präsentiert und ausdrücklich empfohlen von Sonic Seducer:25.01.17 Hamburg, Rote Flora26.01.17 Berlin, Urban Spree27.01.17 Leipzig, UT Connewitz

