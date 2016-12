Erstellt am Dienstag, 20. Dezember 2016

„Damage And Joy“: erstes neues Album von The Jesus And Mary Chain nach 18 Jahren / neue Single im Stream

1998 war es, alsihren letzten Studio-Langspieler „Munki“ veröffentlichten. Dann wurde es viele Jahre ruhig um die Band, die von den Brüdern Reid angeführt wird. Zwar folgten mit „Live in Concert“ (2003) und „Barrowlands Live“(2015) zwei Live-Platten, auf neues Material mussten die Fans aber bisher geduldig warten.Jetzt hat die 1983 in Schottland gegründete Band angekündigt, am 24. März 2017 ein neues Album namens „Damage And Joy“ zu veröffentlichen. Im September 2015 begannen die Aufnahmen für das siebte Studioalbum von The Jesus And Mary Chain gemeinsam mit Produzent Youth. Neben den Reid-Brüdern sind auf dem Album auch Tourschlagzeuger Brian Young sowie der ehemalige Lush-Bassist Phil King zu hören.Die erste Singleauskopplung aus „Damage And Joy“ kann trägt den Titel „Amputation“ und kann jetzt schon Probe gehört werden:01. Amputation02. War On Peace03. All Things Pass04. Always Sad05. Songs For A Secret06. The Two Of Us07. Los Feliz (Blues and Greens)08. Mood Rider09. Presedici (Et Chapaquiditch)10. Get On Home11. Facing Up To The Facts12. Simian Split13. Black And Blues14. Can’t Stop The RockIm April 2017 kommen The Jesus And Mary Chain für vier Termine nach Deutschland:20.04.17 Darmstadt, Centralstation21.04.17 Hamburg, Fabrik24.04.17 Berlin, Huxley's Neue Welt25.04.17 Köln, Live Music Hall