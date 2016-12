Erstellt am Dienstag, 20. Dezember 2016

Party For The Living: Gewinnt 10 Tickets für die große Depeche Mode Party Anfang 2017

Im kommenden Jahr gehen die Synthrock-Heldenwieder auf Tour. Mit im Gepäck haben sie bekanntlich ihr neues Album „Spirit“. Bis zum offiziellen Tourstart Ende Mai in Leipzig dauert es aber noch ein wenig, die Wartezeit muss zünftig überbrückt werden. Wie wäre es da mit dem Besuch einer der bekanntesten Depeche Mode Partys in Deutschland?Am 14. Januar findet erneut die „“ statt. Seit 24 Jahren laden die Veranstalter nun schon nach Köln zum Tanze und haben dabei auch an eine entsprechende Saaldeko, DVD-Show und eine abgestimmte Lichtshow gedacht. Ab 22.00 Uhr bringt(The Memphis) die Live Music Hall mit DM-Knallern zum Beben und wird auch so manches musikalische Schätzchen aus elektronischen Gefilden rund um die Kultband in die Player zaubern.10 Tickets für das Party-Spektakel. Was Ihr dafür tun müsst? Ganz einfach: Schreibt uns bis zum 07. Januar 2017 eine E-Mail anmit dem Stichwort „Party For The Living“ und mit ein wenig Glück zieht unsere Verlosungsfee Euren Namen.Verpasst bitte nicht die mit Special zum 30. Jubiläum des Kultalbums „Black Celebration“! Wir erzählen, wie es damals war und was das Album so besonders macht, bebildert mit Fotos aus der guten alten Zeit. Außerdem lest Ihr alles Wissenswerte zum kommenden Longplayer und zur Tour 2017. Highlight des aufen Specials ist einzum Ausklappen: Der ideale Begleiter für alle Fans durch das DM-Jahr 2017. Hinzu kommt dieim Jewelcase– eine Compilation mit exklusiven Depeche Mode Coverversionen. >>Ein doppelseitiges Special zur Veröffentlichung der neuen „Video Singles Collection“ von Depeche Mode lest Ihr in Sonic Seducer Ausgabe 12/2016, welche ab sofort im Handel oder im Online-Shop erhältlich ist.zum Facebook-Event: www.facebook.com/events/1898754780357963