Erstellt am Dienstag, 20. Dezember 2016

Schandmaul: Übrige Termine der „Leuchtfeuer“-Tour 2017 auf Herbst 2017 verschoben

-Fans müssen ganz tapfer sein: Die Band verschiebt die Termine des für das Frühjahr 2017 geplanten Tourteils auf den Herbst selbigen Jahres. Grund ist die in Mitleidenschaft gezogene Stimme von Thomas Lindner und die operationsbedürftige Meniskusverletzung des Sängers. Von der Band heißt es dazu:„Was für eine harte Zeit! Eigentlich dachten wir, schlimmer geht es eigentlich nicht. Leider wurden wir eines Besseren belehrt und das Sprichwort, dass der Teufel immer auf den dicksten Haufen macht, hat sich bewahrheitet.Thomas und seine Stimme sind leider sehr in Mitleidenschaft gezogen. Zusätzlich ist der linke Meniskus gerissen und muss dringend operiert werden. Wir als Band standen nun vor der schwierigen Entscheidung, was zu tun ist. Entweder, man hangelt sich ab Februar von Show zu Show und hofft, dass alles gut ist. Oder man befolgt den Rat der Fachmänner und gönnt unserem Sänger eine dringend erforderliche Regenerationspause, dass wir rechtzeitig zur Festivalsaison wieder gesund und munter für euch auf der Bühne stehen können.“Ebenso ist vor einigen Tagen der langjährige Freund der Band, Andreas Kestenus, verstorben. Dessen Tod hinterlässt für die Folk-Rocker nicht nur eine menschliche Lücke, sondern stellt sie auch vor eine organisatorische Herausforderung und eine Umverteilung der Aufgaben. Ein weiterer Grund, der die Münchner zur Entscheidung führte, sich erst einmal Zeit zu nehmen und die Termine zu verlegen. Die bisher gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Wir wünschen an dieser Stelle gute Besserung und eine erfolgreiche Herbsttour!In einer Videobotschaft wendet sich die Band an die Fans:Neue Termine der von Sonic Seducer präsentierten „Leuchtfeuer“-Tour 2017:27.10.17 Saarbrücken, Garage28.10.17 Bielefeld, Ringlokschuppen29.10.17 Nürnberg, Löwensaal30.10.17 Stuttgart, Theaterhaus03.11.17 Magdeburg, Theater04.11.17 Rastatt, Badnerhalle05.11.17 Ulm, Roxy07.11.17 Kassel, 130bpm08.11.17 Köln, E-Werk11.11.17 Kaiserslautern, Kammgarn12.11.17 Frankfurt, Batschkapp15.11.17 AT- Graz, Orpheum16.11.17 AT-Wien, Arena18.11.17 Rostock, Mau Club01.12.17 Dresden, Schlachthof02.12.17 Erfurt – Stadtgarten08.12.17 Memmingen, Kaminwerk10.12.17 München, ZenithSonic Seducer 09-2016 mit großerund dem Songauf CD. ZUM ARTIKEL

Auch alsmitundvon Schandmaul (nur 249 Exemplare). ZUM ARTIKEL Wenige Exemplare der streng auf 499 Exemplare limitiertensind ebenfalls noch erhältlich. Das Buch im Hardcover überzeugt mit exklusiven Interviews, über 200 Seiten, seltenen Fotos aus den privaten Archiven der Band sowie einer handsignierten Autogrammkarte!