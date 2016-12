Erstellt am Montag, 19. Dezember 2016

Edenbrigde: Lyricvideo kündigt neues Album für Anfang 2017 an

Die österreichische Symphonic Metal-Bandveröffentlicht Anfang 2017ihr neues Album „The Great Momentum“. Am 17. Februar erscheint das Nachfolgewerk zu „The Bonding“ und hält für die Fans einige Überraschungen bereit. Neben der 2CD-Digi-Version , die eine Bonus-CD mit Instrumentalversionen enthält, erscheint die neue Platte auch auf goldenem Vinyl in einer Doppel-LP-Fassung. Auch an die Sammler hat die Band um Sängerin Sabine Edelsbacher gedacht: Ein Boxset inklusive der Digi- und LP-Versionen, sowie einem Poster, Sticker, Button, Patch, Mousepad und einer handsignierten Autogrammkarte wird angeboten. Selbstverständlich erscheint „The Great Momentum“ auch als Download und Stream.Zur aktuellen Single „Shiantara“ hat die Band jetzt ein Lyricvideo veröffentlicht, das Ihr hier ansehen könnt:01. Shiantara02. The Die Is Not Cast03. The Moment Is Now04. Until The End Of Time05. The Visitor06. Return To Grace07. Only A Whiff Of Life08. A Turnround In Art09. The Greatest Gift Of All