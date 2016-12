„Recovery <For You>“: Neue Front 242-Tribute Compilation / Hörproben online

feiern das 35. Jahr ihres Bandbestehens und haben 2016 bereits diverse limitierte Neuauflagen auf Vinyl veröffentlicht. Auch deren Label hat einen Grund zu feiern: Alfa Matrix wird 15 Jahre alt. Jetzt haben sich 32 Labelkollegen von Front 242 zusammengetan und Songs für eine Tribute-Compilation aufgenommen. Metroland, Komor Kommando, Ad:Key, Plastic Noise Experience, Alien Vampires, Ayria, Implant, Avarice In Audio, Acylum, Schwarzblut, Elm, Kant Kino, The Psychic Force, Helalyn Flowers, Essence Of Mind, Armageddon Dildos und viele andere sind auf „Recovery “ vertreten, welche Coverversionen bekannter Front-Songs à la „Headhunter“, „Happiness“ und „No Shuffle“ enthält.Die Doppel-CD ist über den Alfa Matrix-Shop erhältlich bzw. als Download bei Bandcamp. Ein erster Eindruck kann sich hier verschafft werden:

