Heute ist sie erschienen, die neue Live-DVD „ Vehicle Of Spirit “ von. Zu bieten hat das monumentale Werk die Mitschnitte zweier Konzerte in der Londoner Wembley Arena und im Ratina Stadion im finnischen Tampere sowie umfangreiches Bonusmaterial. Den Song „My Walden“, der beim Konzert in Tampere aufgezeichnet wurde, gibt’s jetzt auch als Videoclip: Ein wahres Fest ist nicht nur die jüngste DVD von Nightwish, sondern auch das, was Fans der Symponic-Metal-Stars bei uns erwartet: Zum einen die, das Highlight der Limited Edition des Sonic Seducer Jahresrückblicks 2016 -und ab sofort vorbestellbar. ZUM ARTIKEL Außerdem erhaltet Ihr exklusiv im Onlineshop einen, der nicht separat im Handel, sondern nur als Bestandteil der Limited Edition der Sonic Seducer Doppelausgabe 12-2016 / 01-2017 zu haben ist. ZUM ARTIKEL

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

"My Walden": Nightwish veröffentlichen Videoclip zur DVD "Vehicle Of Spirit" „My Walden“: Nightwish veröffentlichen Videoclip zur DVD „Vehicle Of Spirit“ Heute ist sie erschienen, die neue Live-DVD „Vehicle Of Spirit“ von Nightwish. Zu bieten hat das monumentale Werk die Mitschnitte zweier Konzerte in der Londoner...

Videopremiere: "Transition" von A Projection Videopremiere: „Transition“ von A Projection Am 13. Januar 2017 veröffentlichen A Projection ihr zweites Album „Framework“, den Nachfolger ihres von Kritik und Szene gefeierten Debütalbums „Exit“ (2015). Entstanden sind die 13 neuen Songs der...

Sonic Seducer präsentiert: Welle: Erdball auf Vespa 50N Special Tournee! Sonic Seducer präsentiert: Welle: Erdball auf Vespa 50N Special Tournee! Sie spielten „Tanzmusik für Roboter“, fuhren mit dem „VW Käfer“ um die Welt und stürzten sich im „Starfighter F-104G“ in waghalsige Flugmanöver – da verwundert es kaum, dass...

Funker Vogt: Wohlbekannter neuer Sänger gefunden / Hörprobe online Funker Vogt: Wohlbekannter neuer Sänger gefunden / Hörprobe online So kurz vor Weihnachten haben Funker Vogt eine Überraschung für ihre Fans: Die Hamelner Band hat sich einen neuen Sänger an Land gezogen, und zwar keinen Geringeren als Chris L., der...

Sonic Seducer präsentiert: Tour von Lacrimas Profundere und A Life Divided startet in wenigen Wochen Sonic Seducer präsentiert: Tour von Lacrimas Profundere und A Life [Divided] startet in wenigen Wochen Irren ist menschlich, hoffen allerdings auch. Dieses Motto machen sich Lacrimas Profundere und A Life [Divided] zunutze, indem sie ab Januar auf...

Partytipp zum Wochenende: 32 Jahre Technoclub mit Star-DJs in Offenbach Partytipp zum Wochenende: 32 Jahre Technoclub mit Star-DJs in Offenbach 1984 gründete DJ Talla 2XLC in der Frankfurter Undergrounddisco No Name den Technoclub, um einen musikalischen Gegenentwurf zum Mainstream zu etablieren. Im MTW in Offenbach...

Verlosung: Gewinnt einen von 20 M'Era Luna Festival Kalendern 2017! Verlosung: Gewinnt einen von 20 M'Era Luna Festival Kalendern 2017! Das Line-Up des wichtigsten Szenefestivals nimmt bereits konkrete Formen an. Am 12. und 13. August 2017 werden u.a. And One, ASP, Subway To Sally, Schandmaul, Project Pitchfork,...

X Marks The Pedwalk: Erste Töne aus dem kommenden Album "Secrets" X Marks The Pedwalk: Erste Töne aus dem kommenden Album „Secrets“ Einen ersten Videoteaser gab es bereits, kurz darauf haben X Marks The Pedwalk-Mastermind Sevren Ni-Arb und Sängerin Estefania auch das Coverartwork ihres neunten Studioalbums...

Sonic Seducer präsentiert: New Waves Day mit The Mission Sonic Seducer präsentiert: New Waves Day mit The Mission, Chameleons Vox u.v.a. Die unterschiedlichen Facetten eines ganzen Genres mit Leben zu füllen, haben sich die Veranstalter des News Waves Days vorgenommen, der am 13. Mai 2017 in der...