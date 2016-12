Erstellt am Dienstag, 13. Dezember 2016

Sonic Seducer präsentiert: Welle: Erdball auf Vespa 50N Special Tournee!

Sie spielten „Tanzmusik für Roboter“, fuhren mit dem „VW Käfer“ um die Welt und stürzten sich im „Starfighter F-104G“ in waghalsige Fugmanöver – da verwundert es kaum, dass die kommende Tour vonerneut einem besonderen Fortbewegungsmittel gewidmet ist, genauer gesagt: einer Modellreihe des vor allem Mitte des 20. Jahrhunderts beliebten Motorrollers Vespa 50. Die Konzertreise beginnt am 28. April 2017 in Oberhausen und endet am 27. Mai in Mannheim. Unterstützt werden Welle: Erdball dabei von The Sexorcist, dem minimalistisch geprägten Nebenprojekt von Agonoize-Frontmann Chris L.Eintrittskarten gibt’s am 16. Dezember im Vorverkauf, alle Termine auf einen Blick:28.04.17 Oberhausen, Kulttempel29.04.17 Bremen, Tivoli30.04.17 Berlin, SO 3601.05.17 Hannover, Musikzentrum05.05.17 Magedeburg, Factory06.05.17 Wiesbaden, Schlachthof11.05.17 Nürnberg, Hirsch12.05.17 Erfurt, From Hell13.05.17 Dresden, Reithalle Strasse E19.05.17 Rostock, MAU Club20.05.17 Flensburg, Roxy25.05.17 München, Theaterfabrik26.05.17 AT-Wien, Szene27.05.17 Mannheim, MS Connexion Complex