Im Alter von 93 Jahren ist der britische Schauspielerheute, am 06. Dezember 2016, gestorben. Am Vormittag sei der seit Jahrzehnten als Schauspieler tätige Vaughan im Kreis seiner Familie entschlafen, ließ seine Agentin Sally Long-Innes über die Nachrichtenkanäle der britischen BBC mitteilen.Bekanntheit erlangte er dank Rollen in Filmen wie beispielsweise „Das Dorf der Verdammten“ und zuletzt als Aemon Targaryen in mehreren Episoden der erfolgreichen Fantasy-Serie „Game Of Thrones“.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

"Game Of Thrones"-Darsteller Peter Vaughan ist tot "Game Of Thrones"-Darsteller Peter Vaughan ist tot Im Alter von 93 Jahren ist der britische Schauspieler Peter Vaughan heute, am 06. Dezember 2016, gestorben. Am Vormittag sei der seit Jahrzehnten als Schauspieler tätige Vaughan...

"Live At Wembley": Exklusive Picture-Vinyl von Nightwish – nur 499 Exemplare! "Live At Wembley": Exklusive Picture-Vinyl von Nightwish – nur 499 Exemplare! Sie ist nicht nur ein wertvolles Sammlerstück, sondern eine Rarität, die jede noch so anspruchsvolle Sammlung bereichert: Die exklusive, weltweit auf 499 Exemplare...

Reise nach "Midgard": Gewinnt 4 x 2 Tickets für die Tour von FAUN Reise nach "Midgard": Gewinnt 4 x 2 Tickets für die Tour von FAUN Ein fantastischer Charterfolg war ihr jüngstes Studioalbum „Midgard“, das im August erschienen ist, zweifellos, doch ihre wahre Stärke entfalten FAUN erst auf der Bühne. Einen Liveclip

"One More Time With Feeling": Film mit Nick Cave & The Bad Seeds auf DVD und Blu-ray „One More Time With Feeling“: Film mit Nick Cave & The Bad Seeds auf DVD und Blu-ray Anfang September veröffentlichten Nick Cave & The Bad Seeds ihr Album „Skeleton Tree“, welches Platz drei der offziellen deutschen Albumcharts erreichen konnte. Die...

"M Ʌ L V S": Neues Album der Golden Apes im Handel / jetzt komplett hören! „M Ʌ L V S“: Neues Album der Golden Apes im Handel / jetzt komplett hören! Ende November veröffentlichten die Golden Apes ihr achtes Studioalbum. Die Berliner Band besteht seit 1998 und konnte nur zwei Jahre nach Gründung erste Erfolge mit ihrem...

Sonic Seducer präsentiert: Volle Kraft Voraus Festival 2017 mit Eisbrecher, Welle: Erball, Lord Of The Lost u.a. Sonic Seducer präsentiert: Volle Kraft Voraus Festival 2017 mit Eisbrecher, Welle: Erball, Lord Of The Lost u.a. Bevor sich Alex Wesselsky und seine Bandkollegen im Herbst 2017 auf „Sturmfahrt“-Tour begeben, stampfen sie am 08. Juli 2017 mit dem...

Für Abenteurer: Qntal steuern geheimen Track für App-Spiel bei / Trailer online Für Abenteurer: Qntal steuern geheimen Track zu App-Spiel bei / Trailer online Online-Zocker und Fans kniffliger Aufgaben aufgepasst: Die Macher des Augmented-Reality-Rätselspiels „Sumerland“ haben eine Überraschung für alle Qntal-Fans. Wer sich...

Sonic Seducer präsentiert: Orgy im Frühjahr 2017 auf Tour Sonic Seducer präsentiert: Orgy im Frühjahr 2017 auf Tour Ein wenig traurig waren die Fans hierzulande ja schon, als die Synth-Rocker von Orgy ihre für September 2016 geplanten Tourtermine in Europa absagen mussten. Die Gigs in Köln und Bochum,...

Sie kommen: Skinny Puppy live in Europa 2017! Sie kommen: Skinny Puppy live in Europa 2017! Die letzten Konzerte auf europäischem Boden liegen gut sechs Jahre zurück, mit der „Live Shapes For Arms“-Tour 2014 sowie der „Down The Sociopath“-Tour verließen sie kaum den amerikanischen Kontinent,...