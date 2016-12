„M Ʌ L V S“: Neues Album der Golden Apes im Handel / jetzt komplett hören!

Ende November veröffentlichten dieihr achtes Studioalbum. Die Berliner Band besteht seit 1998 und konnte nur zwei Jahre nach Gründung erste Erfolge mit ihrem Album „Stigma3:am“ feiern. Seit jeher überzeugen die Golden Apes mit ihrer Mischung aus Poesie und Mystik. Ferner stehen sie für klangliche Wandelbarkeit und überschreiten bei jeder neuen Veröffentlichung stilistische Horizonte.Dies gilt auch für die 13 neuen Stücke auf „M Ʌ L V S“. Mal melancholisch, mal voller Energie spiegelt die neue Platte genau das wider, was die Band in den vergangenen Jahren seit dem Release von „Riot“ und dem Mini-Album „The Langsyne Litanies“ erlebt hat. Einen genaueren Eindruck gewinnt Ihr mit dem Albumplayer, der alle Songs in voller Länge enthält:

