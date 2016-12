Erstellt am Montag, 05. Dezember 2016

Sonic Seducer präsentiert: Volle Kraft Voraus Festival 2017 mit Eisbrecher, Welle: Erball, Lord Of The Lost u.a.

Bevor sich Alex Wesselsky und seine Bandkollegen im Herbst 2017 auf „Sturmfahrt“-Tour begeben, stampfen sie am 08. Juli 2017 mit dem Volle Kraft Voraus Festival in der Neu-Ulmer Ratiopharm Arena kurzerhand eine eigene Großveranstaltung aus dem Boden. Gemeinsam mit Welle: Erdball, Lord Of The Lost, Unzucht und And Then She Came werden sie für eine heiße Julinacht sorgen. Weitere Bands und ein Rahmenprogramm sind in Planung.Insgesamt sieben Bands werden auf dem-Festival auftreten. Die Location ist klimatisiert und es können Sitzplatzkarten erworben werden. Auf einer Händlermeile kann sich mit dem neuesten Merchandise versorgt und in der Chill-Out-Area leckere Drinks zu sich genommen werden. Auch Autogrammstunden finden statt und bereichern so den Sommernachmittag. Präsentiert wird das Festival von Sonic Seducer.