Für Abenteurer: Qntal steuern geheimen Track zu App-Spiel bei / Trailer online

Online-Zocker und Fans kniffliger Aufgaben aufgepasst: Die Macher des Augmented-Reality-Rätselspiels „Sumerland“ haben eine Überraschung für alle-Fans. Wer sich durch die Welt von Sumerland bewegt, landet auf der einen Seite in der Stadt Waylhaghiri, in dessen Stadtkegel alle Zivilisationsepochen übereinander geschichtet sind. Auf der anderen Seite ist die sie umgebende Wildnis, das Sumerland, in dem Tiermenschen leben, die verspielt, aber auch unberechenbar und grausam sind. Zwischen den Regierenden beider Bereiche, Prinz Zazamael und Prinzessin Serisada, herrscht ein erbitterter Kampf um die Vorherrschaft in diesem Gebiet.Wer alle Kopfnüsse des Spiels gelöst hat, bekommt einen exklusiven Track von Qntal von den Spielemachern zugesadt. Das Trio bestehend aus Ernst Horn, Michael Popp und Sängerin Syrah verschmelzt mittelalterliche Klänge mit sphärischer Elektronik, und so fügt sich deren Song perfekt in die Spielewelt ein. Einen Einblick in „Sumerland“ könnt Ihr hier gewinnen:

