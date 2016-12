Erstellt am Montag, 05. Dezember 2016

Job-Angebote aktuell: Freie Stellen bei Thomas Vogel Media / Sonic Seducer

Wir erweitern unser Team respektive bieten eine Vertretungsstelle als Trainee in Vollzeit an. Der Standort ist zum einen Dinslaken und zum anderen wahlweise in Dinslaken oder Hamburg. Vielleicht ist etwas für Euch dabei?Zum April 2017 suchen wir eine/n Trainee in Vollzeit im Bereich Marketing/Back office für unser Büro in Dinslaken als Vertretung für 13 Monate. Zu Deinen Aufgaben gehört die Akquise von klassischen Printanzeigen genauso wie Online-Marketing. Du betreust den bestehenden Kundenstamm und baust diesen aus. Ferner unterstützt Du die Marketingabteilung im Back office. Szenekenntnis ist erforderlich, da das Management der Cold Hands-CD/DVD-Beilagen zu Deinen Aufgaben gehört. Du solltest Teamgeist und vor allem gutes Organisationstalent mitbringen. Deine Bewerbung schickst Du postalisch an:Thomas Vogel Media e.K.Thomas AbreschePostfach 14 01 5446131 Oberhausenoder via E-Mail anAb sofort suchen wir zur Verstärkung unseres Teams eine(n) Redakteur(in). Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie ansprechendes Ausdrucksvermögen und fehlerfreies Deutsch setzen wir voraus. Dass auch Deine Beiträge gefragt sein werden, versteht sich. Du unterstützt zudem die Redaktionsleitung bei Recherchen und betreust unsere Onlinepräsenzen. HTML-Kenntnisse sind von Vorteil, ebenso die Vertrautheit mit Content Management- und Shop-Systemen. Auch die Basisfunktionen von Photoshop solltest Du beherrschen. Bist Du zudem kontaktfreudig, flexibel und belastbar, behältst auch in stressigen Situationen den Überblick und bist in der Musikszene zu Hause? Bann bist Du bei uns am Standort Dinslaken oder am Standort Hamburg richtig, wo Du im Verlauf von 18 Monaten bei branchenüblicher Bezahlung alle Kenntnisse und Fertigkeiten unter Beweis stellen kannst, die zur Bewältigung der sich stetig wandelnden technischen wie inhaltlichen Aufgaben erforderlich sind. Einer anschließenden Festanstellung steht dann nichts mehr im Weg. Bewerbung mitsamt Arbeitsproben bitte an:Thomas Vogel Media e.K.Thomas AbreschePostfach 14 01 5446131 Oberhausenoder via E-Mail an">