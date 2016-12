Exklusive Videopremiere: „We Are Murderers (We All)“ von Xandria

Anfang nächsten Jahres, genauer gesagt am 27. Januar 2017, erscheint mit „Theater Of Dimensions“ das neue Album der Symphonic-Metal-Formation. Das brandneue Lyric-Video zu „We Are Murderers (We All)“, einem der interessantesten Stücke des kommenden Longplayers der Band um Sängerin Dianne van Giersbergen, ist im Kasten. Heute ab 16.00 Uhr ist der Clip zu dem Song, der in Zusammenarbeit mit Björn Strid (Soilwork) entstanden ist, an dieser Stelle zum ersten Mal zu sehen: Hier könnt Ihr „Theater Of Dimensions“ vorbestellen.Anfang 2017 spielen Xandria zwei exklusive Releaseshows zum neuen Album. Nicht verpassen! Sonic Seducer präsentiert:28.01.17 Bochum, Matrix29.01.17 Hamburg, Bahnhof Pauli

