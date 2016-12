Erstellt am Donnerstag, 01. Dezember 2016

The Mission: Headliner-Konzert beim New Waves Day, Tourdaten & Videoclip

Bereits im Oktober spielten Wayne Hussey & Co. anlässlich ihres 30. Jubiläums einige Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für 2017 wurden nun weitere Shows angekündigt, auf denengewiss nicht nur die Songs ihres neuesten Albums „ Another Fall From Grace “ (auch als Gratisprämie zum Abo erhältlich) zum Besten geben werden.Ein besonderer Höhepunkt verspricht der von Sonic Seducer präsentierteam 13. Mai 2017 in der Turbinenhalle in Oberhausen zu werden, den The Mission mit einem Headliner-Konzert bereichern. Außerdem mit dabei:und. Einige weitere The Mission Tourdaten der kommenden Monate:14.05.17 Flensburg, Roxy03.06.17 Hannover, MusikzentrumEinen Videoclip zu „Blood On The Road“, der Eindrücke von der im Oktober und November 2016 absolvierten Jubiläumstour liefert, veröffentlichten The Mission ebenfalls:Dievon The Mission ist Bestandteil derder Oktoberausgabe von Sonic Seducer, deren Auflage aufweltweit begrenzt ist. Darauf enthalten sind ein exklusiver, von Mark Gemini Thwaite erschaffener Remix des Songs „Met-Amor-Phosis“ mit Backing Vocals von HIM-Frontmann Ville Valo sowie „Tyranny Of Secrets“.A] Met-Amor-Phosis [MGT Dogs Bollocks Remix] feat. Ville Valo (HIM)

B] Tyranny Of SecretsExklusiv im Onlineshop.