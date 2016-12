„Dreamer“: Zoon Politicon veröffentlichen Digitalsingle / Hörproben online

Dass es 18 Jahre gedauert hat, bis Zoon Politicon sich im Juni 2016 an eine neue Veröffentlichung namens „Black In White“ gewagt haben, ist längst bekannt. Ebenso, wie dass das Comebackalbum bei Fans klassischen Synthpops als Volltreffer verbucht werden konnte. Jetzt veröffentlicht das Hannoveraner Duo bestehend aus Helmut und Achim die Single „Dreamer“, die nur digital erscheint. Die Veröffentlichung umfasst den Haupttrack in fünf Versionen, sowie einen Bonustrack namens „Seven Sisters“.Probehören könnt Ihr „Dreamer“ jetzt und hier:

