Erstellt am Dienstag, 29. November 2016

Depeche Mode: „Global Spirit Tour“ sprengt alle Rekorde

Foto: Anton Corbijn

Dass die Ankündigung eines neuen Albums vonin Kombination mit einer Tournee gleichbedeutend mit dem Ausbruch allgemeinen Wahnsinns ist, daran hat man sich mittlerweile gewöhnt. Und dennoch erstaunt diese mit dieser Wucht in der Musikwelt quasi einmalige Begebenheit immer wieder, und auch die aktuelle Pressemitteilung des Veranstalters Live Nation sollte nicht als Selbstverständlichkeit betrachtet werden.Demnach sind ein gutes halbes Jahr vor Start der „Global Spirit-Tour“ bereits mehr als 450.000 Tickets allein in Deutschland und in der Schweiz verkauft worden. Hier wird in Kürze ein neuer Rekord aufgestellt. Die acht ursprünglich angesetzten Stadion- und Open Air- Konzerte waren nicht ausreichend, um alle Fanwünsche zu erfüllen, weshalb nach einem Zusatztermin in Hannover vorige Woche zudem noch eine Show in Dresden in den Vorverkauf ging. Laut Live Nation handelt es sich dabei jedoch definitiv um das letzte Zusatzkonzert.Die Shows in Leipzig, Berlin, Frankfurt und das erste Konzert in Hannover sind bereits restlos ausverkauft. Für die übrigen gibt es noch Restkarten. Hier werdet Ihr noch fündig.In einer Woche erscheint einemit Special zum 30. Jubiläum des Kultalbums „Black Celebration“! Wir erzählen, wie es damals war und was das Album so besonders macht, bebildert mit Fotos aus der guten alten Zeit. Außerdem lest Ihr alles Wissenswerte zum kommenden Longplayer und zur Tour 2017. Highlight des aufen Specials ist einzum Ausklappen: Der ideale Begleiter für alle Fans durch das DM-Jahr 2017. Hinzu kommt dieim Jewelcase– eine Compilation mit exklusiven Depeche Mode Coverversionen. >>Ein doppelseitiges Special zur Veröffentlichung der neuen „Video Singles Collection“ von Depeche Mode lest Ihr in Sonic Seducer Ausgabe 12/2016, welche ab sofort im Handel oder im Online-Shop erhältlich ist.05.05. SWE-Stockholm, Friends Arena07.05. NL-Amsterdam, Ziggo Dome09.05. B-Antwerpen, Sportpaleis12.05. F-Nizza, Stade Charles-Ehrmann14.05. SLO-Ljubljana, Dvorana Stožice17.05. GR-Athen, Terra Vibe Park20.05. SK-Bratislava, Štadión Pasienky22.05. HU-Budapest, Groupama Aréna24.05. CZ-Prag, Eden Aréna May27.05. Leipzig, Festwiese29.05. F-Lille, Stade Pierre-Mauroy31.05. DK-Kopenhagen, Telia Parken03.06. GB-London, London Stadium05.06. Köln, RheinEnergieStadion07.06. Dresden, Ostragehege09.06. München, Olympiastadion11.06. Hannover, HDI Arena12.06. Hannover, HDI Arena18.06. CH-Zürich, Letzigrund Stadion20.06. Frankfurt, Commerzbank-Arena22.06. Berlin, Olympiastadion25.06. I-Rom, Stadio Olimpico27.06. I-Mailand, Stadio San Siro29.06. I-Bologna, Stadio Rentao Dall’Ara01.07. F-Paris, Stade de France04.07. Gelsenkirchen, Veltins-Arena06.07. SP-Bilbao, BBK Live Festival08.07. POR-Lissabon, NOS Alive Festival13.07. RU-St. Petersburg, SKK15.07. RU-Moskau, Otkritie Arena17.07. BEL-Minsk, Minsk-Arena19.07. UKR-Kiew, Olimpiyskiy National Sports Complex21.07. POL-Warschau, PGE Narodowy23.07. RUM-Cluj-Napoca, Cluj Arena