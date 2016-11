X-Mas-Special: Das Wahnsinns-Geschenkabo von Sonic Seducer mit hochwertiger Prämie

Mit den Weihnachtsgeschenken ist es immer so eine Sache. Womit soll man Freunde und Familienmitglieder beglücken, die so gut wie alles besitzen? Wir hätten eine Idee: Neben den Vorzügen, die unsere regulären Abo-Angebote bieten, ermöglichen wir Euch ab sofort wieder eine weitere und zeitlich befristete Option, nämlich das Sonic SeducerUnd so funktioniert's: Verschenkt zu attraktiven Konditionen (Inland: 59,99 Euro) ein Jahresabo (10 Ausgaben) von Sonic Seducer und sichert Euch zum Dank ein besonders hochwertiges Prämienpaket, bestehend aus:im Wert von 100,- Euro- einerauf CD mit Songs von Dead When I Found Her, Noise Unit, Out Out u.a.Wer zuerst kommt, mahlt zuerst: Die Aktion endet am 24. Januar 2017, alle Prämien nur solange der Vorrat reicht. Das Geschenkabo verlängert sich nicht automatisch. Alle Infos und das Bestellformular gibt’s hier