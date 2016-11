Endlich ist es soweit: Mit der heute bestätigten zweiten Bandwelle bieten die Veranstalter des, das am 12. und 13. August 2017 wie gewohnt in Hildesheim über die Bühne gehen wird, ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Neben den Headlinernwerden die folgenden 21 Bands das Line-up bereichern:und. Wenn das mal nicht der Hammer ist!Sichert Euch zur Einstimmung Teil eins des offiziellen. Mit exklusiven Live-Clips vonund vielen anderen – sowie gefilmten Interviews mitundsowie jeder Menge Bonusmaterial. Ab 29.11. im Handel – als exklusive Beilage der neuen Sonic Seducer Doppelausgabe für Dezember 2016 / Januar 2017. Oder direkt im Shop bestellen: >> ZUM SHOP Teil 2 folgt wie immer mit der Jahresrückblick Sonderausgabe.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

M’Era Luna 2017: And One, Project Pitchfork, Covenant, The Crüxshadows und weitere Bands bestätigt! M’Era Luna 2017: And One, Project Pitchfork, Covenant, The Crüxshadows und weitere Bands bestätigt! Endlich ist es soweit: Mit der heute bestätigten zweiten Bandwelle bieten die Veranstalter des M’Era Luna Festivals, das am 12. und 13. August...

Sonic Seducer präsentiert: The Beauty Of Gemina live Sonic Seducer präsentiert: The Beauty Of Gemina live Am 03.12. spielt die für ihren melancholischen Dark Rock bekannte Formation um den charismatischen Frontmann Michael Sele ein Konzert in der Alten Seilerei in Mannheim, doch The Beauty Of Gemina...

Infacted-Klassiker: Serie wird mit THX und nochmals Paranoid erweitert Infacted-Klassiker: Serie wird mit THX und nochmals Paranoid erweitert Mit bisher 36 Teilen hat sich die Klassiker-Serie von Infacted Recordings bei nationalen und internationalen Sammlern einen Namen gemacht. Viele ihrer Teile, die auch...

"Goldtimer": Neue TV-Show für Eisbrecher-Frontmann Alex Wesselsky „Goldtimer“: Neue TV-Show für Eisbrecher-Frontmann Alex Wesselsky Dass Alex Wesselsky schon in mehreren TV-Sendungen die fahrbaren Untersätze seiner Kunden unter die Lupe genommen hat, ist wohl den meisten Fans bekannt. Bis 2010 war er mit Lina...

Sonic Seducer präsentiert: New Model Army auf Tour Sonic Seducer präsentiert: New Model Army auf Tour Keine Lust auf Weihnachtslieder und gemütliches Beisammensein mit Onkeln, Tanten und Geschwistern? Kein Problem, denn rund um das Fest der Liebe gibt’s allerhand Alternativen. Eine davon, die wir...

Death-Rock-Herbst: Neue Alben von Masquerade und Virgin In Veil / hier komplett anhören! Death-Rock-Herbst: Neue Alben von Masquerade und Virgin In Veil / hier komplett anhören! Finnischer Post-Punk gefällig? Dann kommt Ihr mit Masquerade und ihrem Debütalbum „Ritual“ voll auf Eure Kosten. Optisch erinnert Sängerin Suzi Sabotage an...

Line-Up komplett: E-Tropolis Festival 2017 trumpft mit Front 242, Covenant, Agonoize, Neuroticfish u.v.a. auf Line-Up komplett: E-Tropolis Festival 2017 trumpft mit Front 242, Covenant, Agonoize, Neuroticfish u.v.a. auf Am 18. März 2017 geben sich in der Oberhausener Turbinenhalle wieder die Szenegrößen die Klinke in die Hand. Das Line-Up für das kommende Jahr...

Deine Lakaien: Songs von Helium Vola und Veljanov im Programm der Jubiläumstour 2017 Deine Lakaien: Songs von Helium Vola und Veljanov im Programm der Jubiläumstour 2017 Im Oktober erschien die große Werkschau „XXX - The 30 Years Retrospective“, die neben Songs aus drei Dekaden auch zehn bisher unveröffentlichte Tracks von Deine...

Compilation für den guten Zweck: SideLine veröffentlicht "Face The Beat: Session 4" Compilation für den guten Zweck: SideLine veröffentlicht „Face The Beat: Session 4“ Neue Musik in der Sammlung haben und die Welt ein kleines bisschen besser machen klingt nach einer guten Kombination, oder? Die Kollegen vom SideLine Magazine...