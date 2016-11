Keine Lust auf Weihnachtslieder und gemütliches Beisammensein mit Onkeln, Tanten und Geschwistern? Kein Problem, denn rund um das Fest der Liebe gibt’s allerhand Alternativen. Eine davon, die wir Euch wärmstens empfehlen, ist das alljährliche Jahresabschlusskonzert von New Model Army am 17. Dezember im Kölner Palladium, auf dem die Band gewiss nicht nur Lieder ihres jüngsten Albums „Winter“ zum Besten geben wird. Fortgesetzt wird die Tour ab März in folgenden Städten:17.12. Köln, Palladium12.03.17 Regensburg, Mischwerk14.03.17 Augsburg, Kantine15.03.17 Ravensburg, Oberschwabenklub16.03.17 Karlsruhe, Substage17.03.17 Aschaffenburg, Colos-Saal19.03.17 Bielefeld, Ringlokschuppen21.03.17 Rostock, Mau Club26.03.17 Kiel, Max28.03.17 Bremen, Aladin

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Sonic Seducer präsentiert: New Model Army auf Tour Sonic Seducer präsentiert: New Model Army auf Tour Keine Lust auf Weihnachtslieder und gemütliches Beisammensein mit Onkeln, Tanten und Geschwistern? Kein Problem, denn rund um das Fest der Liebe gibt’s allerhand Alternativen. Eine davon, die wir...

Death-Rock-Herbst: Neue Alben von Masquerade und Virgin In Veil / hier komplett anhören! Death-Rock-Herbst: Neue Alben von Masquerade und Virgin In Veil / hier komplett anhören! Finnischer Post-Punk gefällig? Dann kommt Ihr mit Masquerade und ihrem Debütalbum „Ritual“ voll auf Eure Kosten. Optisch erinnert Sängerin Suzi Sabotage an...

Line-Up komplett: E-Tropolis Festival 2017 trumpft mit Front 242, Covenant, Agonoize, Neuroticfish u.v.a. auf Line-Up komplett: E-Tropolis Festival 2017 trumpft mit Front 242, Covenant, Agonoize, Neuroticfish u.v.a. auf Am 18. März 2017 geben sich in der Oberhausener Turbinenhalle wieder die Szenegrößen die Klinke in die Hand. Das Line-Up für das kommende Jahr...

Deine Lakaien: Songs von Helium Vola und Veljanov im Programm der Jubiläumstour 2017 Deine Lakaien: Songs von Helium Vola und Veljanov im Programm der Jubiläumstour 2017 Im Oktober erschien die große Werkschau „XXX - The 30 Years Retrospective“, die neben Songs aus drei Dekaden auch zehn bisher unveröffentlichte Tracks von Deine...

Compilation für den guten Zweck: SideLine veröffentlicht "Face The Beat: Session 4" Compilation für den guten Zweck: SideLine veröffentlicht „Face The Beat: Session 4“ Neue Musik in der Sammlung haben und die Welt ein kleines bisschen besser machen klingt nach einer guten Kombination, oder? Die Kollegen vom SideLine Magazine...

"Trauma:Ritual": [:SITD:] kündigen Album und Tour für 2017 an „Trauma:Ritual“: [:SITD:] kündigen Album und Tour für 2017 an Im Oktober haben [:SITD:]-Frontmann Carsten Jacek und seine zwei Mitstreiter die neue 10-Track-EP „Brother:Death“ veröffentlicht, deren Titelstück bereits die Tanztempel erschüttert. Etwa...

Lord Of The Lost: Düsterer neuer Videclip zu "In Silence" veröffentlicht Lord Of The Lost: Düsterer neuer Videclip zu "In Silence" veröffentlicht Wer es im Novembergrau noch etwas düsterer mag, der ist mit dem neuen Clip aus dem Hause Lord Of The Lost bestens beraten. Die Hamburger Dark Rocker haben gemeinsam mit dem...

Subway To Sally: Frau Schmitt verlässt die Band nach 26 Jahren Subway To Sally: Frau Schmitt verlässt die Band nach 26 Jahren Nachdem Subway To Sally in den Sommermonaten ihre Auftritte bereits ohne Frau Schmitt an der Geige absolvierten, hat sich die Musikerin nun entschlossen, die Band nach 26 gemeinsamen...

"Supernova": Erdling veröffentlichen zweiten Langspieler / erste Single im Dezember „Supernova“: Erdling veröffentlichen zweiten Langspieler / erste Single im Dezember Gute Neuigkeiten für die Fans von Neill Devin und seinen Mannen: Nachdem in diesem Jahr das erste Erdling-Album „Aus den Tiefen“ erschienen ist, legt das Quartett...