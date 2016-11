Erstellt am Mittwoch, 23. November 2016

Death-Rock-Herbst: Neue Alben von Masquerade und Virgin In Veil / hier komplett anhören!

Finnischer Post-Punk gefällig? Dann kommt Ihr mit Masquerade und ihrem Debütalbum „Ritual“ voll auf Eure Kosten. Optisch erinnert Sängerin Suzi Sabotage an Siouxsie And The Banshees, musikalisch wird es minimalistisch. 2014 veröffentlichte das Quartett eine erste EP namens „Blood Is The New Black“, der die Digi-Single „Panic Paranoia“ folgte. Hier hört Ihr das Album in voller Länge:Auch bei Virgin in Veil ist Suzi Sabotage am Start, in diesem Fall aber hinter dem Keyboard. Die französisch-finnische Kollaboration hat bereits Gigs in Europa, Russland, den Usa und Mexiko hinter sich gebracht und das Publikum mit ihren Death Rock-Songs verzaubert. Die Songs des Erstlings „Deviances“ könnt Ihr hier hören: