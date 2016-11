Erstellt am Mittwoch, 23. November 2016

Line-Up komplett: E-Tropolis Festival 2017 trumpft mit Front 242, Covenant, Agonoize, Neuroticfish u.v.a. auf

Am 18. März 2017 geben sich in der Oberhausener Turbinenhalle wieder die Szenegrößen die Klinke in die Hand. Das Line-Up für das kommende Jahr ist endlich komplett: Mit dabei sind insgesamt 15 Bands, die verteilt auf zwei Bühnen auftreten werden.Das Line-Up vollständig gemacht haben Neuroticfish, die mit ihren Songs die Herzen aller Electropop-Fans höher schlagen lassen werden. Die Bandliste für das kommende Jahr umfasst damitundAktuell wird noch am Rahmenprogramm und an der am 17. März in der Turbinenhalle 2 stattfindenden Pre-Party gefeilt. Für Festivalbesucher ist der Eintritt zur Party frei. Tickets, auch in diversen Kombiangeboten sind über die Festival-Homepage erhältlich.