Im Oktober erschien die große Werkschau „XXX - The 30 Years Retrospective“, die neben Songs aus drei Dekaden auch zehn bisher unveröffentlichte Tracks vonenthielt. Lest dazu bitte die umfangreiche Titelstory in Sonic Seducer 11/2016 . Entsprechend groß dürfte in diesen Tagen die Vorfreude auf die im neuen Jahr anstehenden Jubiläumskonzerte von Ernst Horn und Alexander Veljanov sein. Bereits Mitte Januar 2017 geht es los.Mit dabei sind auch Sabine Lutzenberger und Igor Zotik, die bei den Soloprojekten Helium Vola respektive Veljanov aktiv sind. Auf der Tour werden aber weder Helium Vola noch Veljanov als Vorbands auftreten: Deren Songs sind ein fester Bestandteil des Sets und werden genau wie die Stücke von Deine Lakaien in neuem Gewand dargeboten.Fans aufgepasst: In unserem Onlineshop findet ihr eineDoppelsingle auf. Darauf zu hören sind die Songs „Europe“ im New European Mix sowie der exklusive Piano-Mix von „Gone“. Das Sammlerstück ist lediglich im Set mit Sonic Seducer Ausgabe 12/2016 erhältlich und14.01.17 Bochum, Jahrhunderthalle21.01.17 München, Herkulessaal22.01.17 Stuttgart, Hegel Saal14.04.17 Hamburg, Laeiszhalle17.04.17 Berlin, Philharmonie01.05.17 Leipzig, Gewandhaus

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Line-Up komplett: E-Tropolis Festival 2017 trumpft mit Front 242, Covenant, Agonoize, Neuroticfish u.v.a. auf Line-Up komplett: E-Tropolis Festival 2017 trumpft mit Front 242, Covenant, Agonoize, Neuroticfish u.v.a. auf Am 18. März 2017 geben sich in der Oberhausener Turbinenhalle wieder die Szenegrößen die Klinke in die Hand. Das Line-Up für das kommende Jahr...

Deine Lakaien: Songs von Helium Vola und Veljanov im Programm der Jubiläumstour 2017 Deine Lakaien: Songs von Helium Vola und Veljanov im Programm der Jubiläumstour 2017 Im Oktober erschien die große Werkschau „XXX - The 30 Years Retrospective“, die neben Songs aus drei Dekaden auch zehn bisher unveröffentlichte Tracks von Deine...

Compilation für den guten Zweck: SideLine veröffentlicht "Face The Beat: Session 4" Compilation für den guten Zweck: SideLine veröffentlicht „Face The Beat: Session 4“ Neue Musik in der Sammlung haben und die Welt ein kleines bisschen besser machen klingt nach einer guten Kombination, oder? Die Kollegen vom SideLine Magazine...

"Trauma:Ritual": [:SITD:] kündigen Album und Tour für 2017 an „Trauma:Ritual“: [:SITD:] kündigen Album und Tour für 2017 an Im Oktober haben [:SITD:]-Frontmann Carsten Jacek und seine zwei Mitstreiter die neue 10-Track-EP „Brother:Death“ veröffentlicht, deren Titelstück bereits die Tanztempel erschüttert. Etwa...

Lord Of The Lost: Düsterer neuer Videclip zu "In Silence" veröffentlicht Lord Of The Lost: Düsterer neuer Videclip zu "In Silence" veröffentlicht Wer es im Novembergrau noch etwas düsterer mag, der ist mit dem neuen Clip aus dem Hause Lord Of The Lost bestens beraten. Die Hamburger Dark Rocker haben gemeinsam mit dem...

Subway To Sally: Frau Schmitt verlässt die Band nach 26 Jahren Subway To Sally: Frau Schmitt verlässt die Band nach 26 Jahren Nachdem Subway To Sally in den Sommermonaten ihre Auftritte bereits ohne Frau Schmitt an der Geige absolvierten, hat sich die Musikerin nun entschlossen, die Band nach 26 gemeinsamen...

"Supernova": Erdling veröffentlichen zweiten Langspieler / erste Single im Dezember „Supernova“: Erdling veröffentlichen zweiten Langspieler / erste Single im Dezember Gute Neuigkeiten für die Fans von Neill Devin und seinen Mannen: Nachdem in diesem Jahr das erste Erdling-Album „Aus den Tiefen“ erschienen ist, legt das Quartett...

Blutengel: Limitierte neue Single "Complete" kündigt Album "Leitbild" an Blutengel: Limitierte neue Single „Complete“ kündigt Album „Leitbild“ an Mit ihrer am 02. Dezember erscheinenden neuen Single „Complete“ melden sich Blutengel zurück. Die limitierte Maxi-CD im edlen Digipak enthält das Titelstück im Single Edit...

Sonic Seducer präsentiert: Mono Inc. live mit neuem Album "Together Till The End" Sonic Seducer präsentiert: Mono Inc. live mit neuem Album „Together Till The End“ Rastlos wie eh und je starten Mono Inc. in das neue Jahr. Vor zwei Wochen erst beendeten die Nordlichter um Frontmann Martin Engler eine bejubelte Unplugged-Tour in...