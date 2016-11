"Trauma:Ritual": [:SITD:] kündigen Album und Tour für 2017 an

Im Oktober haben-Frontmann Carsten Jacek und seine zwei Mitstreiter die neue 10-Track-EP „Brother:Death“ veröffentlicht, deren Titelstück bereits die Tanztempel erschüttert. Etwa parallel wurde das 20-jährige Bestehen mit einem Jubiläumskonzert in Oberhausen gefeiert. Wie jetzt bekanntgegeben wurde, erscheint im Frühjahr 2017 das neue Album „Trauma:Ritual“ in verschiedenen Editionen (Details demnächst), mit dem das Electro-Trio auf Tour gehen wird.Vor der „Trauma:Ritual“-Tour findet am 11. Februar im Kultube in Mönchengladbach die „Coded:Stronghold“-Vintage-Show statt, bei der ausschließlich Highlights der ersten beiden Alben gespielt werden. Neben Klassikern wie „Snuff Machinery“ oder „Richtfest“ werden es Songs ins Set schaffen, die bis dato noch nie live zum Einsatz kamen.(mit ES23*)11.02.1704.03.17 Augsburg, Kantine *24.03.17 Frankfurt/M., Das Bett *25.03.17 Köln, MTC *07.04.17 Bremen, Tivoli *21.04.17 Hamburg, Logo *22.04.17 Berlin, Nuke Club29.04.17 Dresden, Bunker Strasse E

