Erstellt am Montag, 21. November 2016

Lord Of The Lost: Düsterer neuer Videclip zu "In Silence" veröffentlicht

Wer es im Novembergrau noch etwas düsterer mag, der ist mit dem neuen Clip aus dem Hausebestens beraten. Die Hamburger Dark Rocker haben gemeinsam mit dem Team von VDPictures einen Clip zur Single „In Silence“ gedreht und begeistern damit ihre Fans: In nur drei Tagen wurde der optische Hochgenuss bereits mehr als 20.000 Mal angesehen.Das Video, in dem Sänger Chris Harms in einer Badewanne voll roter Flüssigkeit versinkt, durch den Wald irrt und allerlei merkwürdigen Dingen begegnet, seht Ihr hier:Auch in der aktuellen Ausgabe von Sonic Seducer sind Lord Of The Lost mitvertreten. Gemeinsam mithaben sie die „Eisheilige Nacht 2016“- EP ein gespielt und sich an Coverversionen von „Sin“ (Nine Inch Nails) sowie „Where The Wild Roses Grow“ (Nick Cave) gewagt. Die überaus gelungenen Resultate sind auf der zweiten CD-Beilage von Sonic Seducer 11/2016 - jetzt im Handel oder Onlineshop - zu hören.Nur im Onlineshop erhältlich ist außerdem ein Set bestehend aus dem Magazin und beiden CDs sowie einer auf 499 Stückder „Eisheilige Nacht“-EP mit einem. Diese Picture-Vinyl ist weder einzeln noch irgendwo anders erhältlich. Ebenso könnt Ihr das limitierte Posterset mit allen fünf Teilen des fast drei Meter breiten Megaposters inklusive allererwerben. Das Schmuckstück ist aufbegrenzt und in unserem Onlineshop zu finden.Ab dem 16.12. sind Lord Of The Lost gemeinsam mit Subway To Sally, Eluveitie und Vroudenspil im Rahmen der Eisheiligen Nacht unterwegs. Die Veranstaltung wird von Sonic Seducer präsentiert:16.12. Gießen, Hessenhallen17.12. Dresden, Alter Schlachthof22.12. Filderstadt, FILharmonie23.12. CH-Pratteln, Z726.12. Bochum, RuhrCongress27.12. Würzburg, Posthalle28.12. Bielefeld, Ringlokschuppen29.12. Bremen, Pier 230.12. Potsdam, Metropolishalle