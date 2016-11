Erstellt am Montag, 21. November 2016

Subway To Sally: Frau Schmitt verlässt die Band nach 26 Jahren

Nachdemin den Sommermonaten ihre Auftritte bereits ohne Frau Schmitt an der Geige absolvierten, hat sich die Musikerin nun entschlossen, die Band nach 26 gemeinsamen Jahren dauerhaft zu verlassen. Sie wolle prinzipiell jedoch weiterhinder Musik treu bleiben und absolviere gerade eine Weiterbildung im künstlerisch-begleitenden Bereich, heißt es.Ihren Platz am Streichinstrument übernimmt Ally Storch, die von Frau Schmitt persönlich ausgewählt wurde. Die beiden Musikerinnen kennen und schätzen sich. Bereits bei den vorangegangenen Festivalauftritten hatte Ally ihren Platz eingenommen. Eine Unbekannte ist die Geigerin nicht, hat sie doch schon mit Schandmaul, Asps von Zaubererbrüdern und Letzte Instanz gearbeitet. Wir wünschen Frau Schmitt alles Gute weiterhin und gratulieren Ally zu ihren neuem Engagement!Nur im Onlineshop erhältlich ist ein Set bestehend aus Sonic Seducer Ausgabe 16-11 mit der „Eisheilige Nacht“- EP, sowie einer auflimitierten-Ausgabe der EP mit einem. Diese Picture-Vinyl mit exklusiven Songs von Subway To Sally und Lord Of The Lost ist weder einzeln noch irgendwo anders erhältlich.A1: Subway To Sally & Lord Of The Lost „Sin“A2: Subway To Sally & Lord Of The Lost „Sin“ (Formalin Remix)B1: Chris Harms & Scarlet Dorn „Where The Wild Roses Grow“B2: Chris Harms & Scarlet Dorn „Where The Wild Roses Grow“ (Orchestral Version) – Vinyl-exklusiv!Im Dezember sind Subway To Sally gemeinsam mit Lord Of The Lost, Eluveitie und Vroudenspil im Rahmen der „Eisheiligen Nacht“ unterwegs:16.12. Gießen, Hessenhallen17.12. Dresden, Alter Schlachthof22.12. Filderstadt, FILharmonie23.12. CH-Pratteln, Z726.12. Bochum, RuhrCongress27.12. Würzburg, Posthalle28.12. Bielefeld, Ringlokschuppen29.12. Bremen, Pier 230.12. Potsdam, MetropolishalleAb März 2017 gehen Subway To Sally mit ihrer neuen Geigerin auf von Sonic Seducer präsentierte Tour:24.03.17 Wiesbaden, Schlachthof25.03.17 Memmingen, Kaminwerk29.03.17 Essen, Lichtburg30.03.17 Heidelberg, halle0231.03.17 Köln, Essigfabrik01.04.17 Herford, X06.04.17 Augsburg, Spectrum07.04.17 Annaberg-Buchholz, Festhalle08.04.17 Gera, Comma