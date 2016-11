Veröffentlichungsdatum

„Supernova“: Erdling veröffentlichen zweiten Langspieler / erste Single im Dezember

Gute Neuigkeiten für die Fans von Neill Devin und seinen Mannen: Nachdem in diesem Jahr das erste-Album „Aus den Tiefen“ erschienen ist, legt das Quartett im Frühjahr 2017 mit „Supernova“ nach. Produziert wurde der neue Langspieler erneut in den Hamburger Chameleon-Studios von Chris Harms und Benjamin Lawrenz. Die Band zeigt sich sehr erfreut über das Ergebnis ihrer Arbeit: „Nach mehreren Monaten harter Arbeit ist das Album in den Endzügen und entlädt sich im Frühjahr 2017 in einer gewaltigen 'Supernova'! Das Ding strotzt vor Energie und kommt schmutziger, ehrlicher, direkter und erwachsener als je zuvor daher.“Einen ersten Vorboten schicken Erdling schon am 02. Dezember ins Rennen. „Mein Element“ heißt die dann erscheinende erste Single-Auskopplung mit Hymnencharakter. Eine Releasetour wird zunächst im Vorprogramm einer bekannten deutschen Band stattfinden, um wen es sich genau handelt, wurde noch nicht verraten. Wir halten Euch auf dem Laufenden.