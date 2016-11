Erstellt am Freitag, 11. November 2016

Blutengel: Limitierte neue Single „Complete“ kündigt Album „Leitbild“ an

Foto: Annie Bertram

Mit ihrer am 02. Dezember erscheinenden neuen Single „Complete“ melden sichzurück. Die limitierte Maxi-CD im edlen Digipak enthält das Titelstück im Single Edit plus zwei weitere, exklusive neue Stücke und einen Remix, den die Labelkollegen Massive Ego anfertigten.Der Hintergrund des Titelsongs ist ernster Natur, denn Blutengel-Kopf und Sänger Chris Pohl hat die schmerzliche Erfahrung machen müssen, einen geliebten Menschen zu verlieren. Entsprechend persönlich und intensiv ist „Complete“ geraten. Es „verbindet hymnische Schwermut mit einer fesselnden, dunklen Eingängigkeit zu einem zutiefst emotionalen Erlebnis, das man in der heutigen elektronischen Musik leider viel zu oft vergeblich sucht“, liest man in der Ankündigung. Mit den B-Seiten „Nowhere“, welche erfolgreich an alte Blutengel-Zeiten anknüpft, und dem Instrumentalstück „Dusk“ sind zwei exklusive weitere Songs zu hören.Das komplette neue Studioalbum „Leitbild“ wird aller Voraussicht nach im Februar 2017 folgen!