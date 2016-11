Erstellt am Freitag, 11. November 2016

Sonic Seducer präsentiert: Mono Inc. live mit neuem Album „Together Till The End“

Rastlos wie eh und je startenin das neue Jahr. Vor zwei Wochen erst beendeten die Nordlichter um Frontmann Martin Engler eine bejubelte Unplugged-Tour in kleinerem Rahmen, nun kündigen sie ihr neues Album an: „Together Till The End“ erscheint Mitte Januar 2017. In einer ersten Info heißt es:„Wir schreiben das Jahr 1722. Donner kracht, Wellen brechen, der Himmel weint. Mit Ihrem neunten Studioalbum nehmen uns die vier Hamburger von Mono Inc. mit auf große Fahrt! Dramatik, große Melodien, kolossale Orchestrierungen und bewegende Texte begleiten das Konzeptalbum auf der tragischen Seereise über die Weltmeere und der Suche nach rettenden Ufern. Vom sicheren (Hamburger) Hafen bis zum schicksalhaften Ende.“Natürlich wird es dazu auch eine große Tournee geben, präsentiert von Sonic Seducer. Aber Achtung: Die Band betont, dass die „Together Till The End“-Tour aufgrund der hohen Belastungen in den letzten Jahren ihre einzige Konzertreise 2017 sein wird. Also: Lasst Euch die Konzerte nicht entgehen und sichert Euch rechtzeitig Tickets!Die Termine:20.04.17 Hannover, Musikzentrum21.04.17 Oberhausen, Turbinenhalle22.04.17 Wilhelmshaven, Pumpwerk27.04.17 Frankfurt/M., Batschkapp28.04.17 Nürnberg, Hirsch29.04.17 München, Backstage30.04.17 Losheim, Hexentanz05.05.17 Stuttgart, Wizemann06.05.17 Leipzig, Haus Auensee12.05.17 Dresden, Schlachthof13.05.17 Berlin, Huxleys18.05.17 Osnabrück, Rosenhof19.05.17 Köln, Stollwerck20.05.17 Hamburg, Markthalle