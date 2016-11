Erstellt am Freitag, 11. November 2016

The Cure: Erfolgreichste Deutschlandtour der Bandgeschichte abgeschlossen

Foto: Alexander Jung

Gestern beendetenin der Kölner Lanxess Arena die erfolgreichste Tournee durch Deutschland ihrer bisherigen Karriere. Die großen Arenen in Hamburg, Berlin, Leipzig und Köln meldeten restlos ausverkaufte Hallen und auch in München, Stuttgart und Frankfurt am Main erzielte die sagenhafte britische Band um Mastermind Robert Smith Rekordergebnisse.Der Veranstalter, die Karsten Jahnke Konzertdirektion, meldet, dass für die sieben The Cure-Shows insgesamt 86.138 Tickets an die Fans gebracht werden konnten. Man durfte Konzerte erleben, die epochalen Zeitreisen durch die 37 Jahre währende Karriere gleichkamen. An einem jeden Abend spielten Smith und seine Mitstreiter dreistündige Sets mit über 30 Songs, die eine perfekte Mischung aus Hits, Raritäten, Lieblingssongs und unveröffentlichtem Material darstellten.Sonic Seducer, Präsentator der Tournee, wird ausführlich in Wort und Bild in der kommenden Ausgabe berichten!